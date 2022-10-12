Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram.

Передані кошти мають покрити ремонт пошкоджених об’єктів енергетичної інфраструктури. Зокрема кошти скерують для підтримки стабільності української електромережі.

“Також допомога буде спрямована на відновлення надання муніципальних та базових послуг населенню у громадах”, – повідомив Шмигаль.

За два місяці Україна отримала 1,05 млрд євро. Кошти надали в межах пакета Екстреної підтримки від ЄІБ та Єврокомісії. Крім того, шляхом відновлення фінансування спільних проєктів будуть виплачені додатково 540 млн євро.