Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram.
Передані кошти мають покрити ремонт пошкоджених об’єктів енергетичної інфраструктури. Зокрема кошти скерують для підтримки стабільності української електромережі.
“Також допомога буде спрямована на відновлення надання муніципальних та базових послуг населенню у громадах”, – повідомив Шмигаль.
За два місяці Україна отримала 1,05 млрд євро. Кошти надали в межах пакета Екстреної підтримки від ЄІБ та Єврокомісії. Крім того, шляхом відновлення фінансування спільних проєктів будуть виплачені додатково 540 млн євро.
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