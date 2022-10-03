Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Twitter.
Він зазначив, що “вдячний” за таке рішення президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн і єврокомісару з питань торгівлі Валдісу Домбровскісу.
Шмигаль додав, що це ще один жест ЄС, який сповнений рішучості “підтримати Україну у перемозі у цій війні, відновленні та прагненні до європейського майбутнього”.
The #EU has just signed a Memorandum of Understanding on providing €5B in macro-financial assistance. Grateful to @vonderleyen & @VDombrovskis for such decision. This is another gesture of the EU determine to support 🇺🇦 in winning this war, rebuilding & pursuing European future.
— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) October 3, 2022
Своєю чергою, Домбровскіс зазначив, що ЄС підписав пакет фінансової допомоги Україні на суму у п’ять мільярдів євро (4,88 мільярда доларів). Він зазначив у Twitter, що “радий підписати вже другий Меморандум про взаєморозуміння з Україною після того, як РФ почала свою жорстоку війну”.
Pleased to sign second Memorandum of Understanding with #Ukraine since Russia began its brutal war.
This time: the EU will provide €5 bln for 🇺🇦 immediate liquidity needs, pay salaries & pensions. We will deliver first part mid-October, next two parts to follow later in year. pic.twitter.com/Jxb9pVoduQ
— Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) October 3, 2022
Стало відомо, що Сполучені Штати готові підтримувати Україну 1,5 мільярдами доларів на місяць під час війни проти РФ та підштовхують своїх європейських союзників до надання подібних сум.
- Міжнародна фінансова корпорація (IFC), що входить до структури Світового банку, виділила 30 мільйонів доларів для інвестицій в Україну та Молдову.
- У листопаді цього року Світовий банк планує затвердити пакет додаткової фінансової допомоги для України на суму 1 млрд доларів. Також розглядатиметься рішення про виділення коштів на фінансування дефіциту бюджету і відновлення інфраструктури.
- Україна отримала перші виплати від Європейського інвестиційного банку в розмірі 500 млн євро негайної допомоги для задоволення невідкладних потреб. Ці кошти є частиною другого пакету екстрених заходів солідарності від ЄІБ на суму 1,59 млрд євро.
- Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що США нададуть Україні та ще 18 її сусідам 2,2 мільярда доларів для підтримки довгострокових інвестицій в їх оборону.