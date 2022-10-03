Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Twitter.

Він зазначив, що “вдячний” за таке рішення президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн і єврокомісару з питань торгівлі Валдісу Домбровскісу.

Шмигаль додав, що це ще один жест ЄС, який сповнений рішучості “підтримати Україну у перемозі у цій війні, відновленні та прагненні до європейського майбутнього”.

Своєю чергою, Домбровскіс зазначив, що ЄС підписав пакет фінансової допомоги Україні на суму у п’ять мільярдів євро (4,88 мільярда доларів). Він зазначив у Twitter, що “радий підписати вже другий Меморандум про взаєморозуміння з Україною після того, як РФ почала свою жорстоку війну”.

Стало відомо, що Сполучені Штати готові підтримувати Україну 1,5 мільярдами доларів на місяць під час війни проти РФ та підштовхують своїх європейських союзників до надання подібних сум.