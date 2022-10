Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Twitter.

Він зазначив, що “вдячний” за таке рішення президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн і єврокомісару з питань торгівлі Валдісу Домбровскісу.

Шмигаль додав, що це ще один жест ЄС, який сповнений рішучості “підтримати Україну у перемозі у цій війні, відновленні та прагненні до європейського майбутнього”.

The #EU has just signed a Memorandum of Understanding on providing €5B in macro-financial assistance. Grateful to @vonderleyen & @VDombrovskis for such decision. This is another gesture of the EU determine to support 🇺🇦 in winning this war, rebuilding & pursuing European future.

Своєю чергою, Домбровскіс зазначив, що ЄС підписав пакет фінансової допомоги Україні на суму у п’ять мільярдів євро (4,88 мільярда доларів). Він зазначив у Twitter, що “радий підписати вже другий Меморандум про взаєморозуміння з Україною після того, як РФ почала свою жорстоку війну”.

Pleased to sign second Memorandum of Understanding with #Ukraine since Russia began its brutal war.

This time: the EU will provide €5 bln for 🇺🇦 immediate liquidity needs, pay salaries & pensions. We will deliver first part mid-October, next two parts to follow later in year. pic.twitter.com/Jxb9pVoduQ

— Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) October 3, 2022