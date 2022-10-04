Міністри фінансів Європейського Союзу домовилися інтегрувати виплати на підтримку Україні в бюджет ЄС на 2023 рік, аби зробити їх більш структурованими й передбачуваними.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву віцепрезидента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса.

“Важливо мати більш передбачуваний потік для України в наступному році, тому ми маємо намір інтегрувати його в обговорення бюджету ЄС на 2023 рік і таким чином зробити його більш стабільним. Між міністрами була досягнута згода щодо такого підходу”, – сказав Домбровскіс.

У повідомленні зазначається, що цей крок, ймовірно, ще більше посилить зв’язки між блоком із 27 країн та кандидатом на вступ до ЄС Україною, яка намагається зберегти свою державну адміністрацію, й вже майже вісім місяців протистоїть широкомасштабному вторгненню РФ.

Крім того, у розмові з журналістами після зустрічі міністрів Домбровскіс визнав, що цьогорічні виплати ЄС Україні навряд чи були регулярними – це викликає занепокоєння Києва, якому необхідно регулярно виплачувати зарплати державним службовцям і пенсії.

Також віцепрезидент Європейської комісії наголосив, що наступний транш Україні в розмірі 5 мільярдів євро буде зроблено до середини жовтня, а решта 3 мільярди – двома траншами в листопаді та грудні цього року.

Варто зазначити, що за даними ЗМІ, вже у найближчу п’ятницю, 7 жовтня, Виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) розгляне запит України на 1,3 мільярда доларів додаткового екстреного фінансування.

У МВФ підготували необхідні документи та вважають, що Україна отримала достатні фінансові гарантії від своїх глобальних партнерів, щоб відповідати вимогам МВФ щодо боргової стійкості та мати право на отримання подальших екстрених коштів.

Якщо запит України буде схвалено, кошти надійдуть з нової програми екстренного кредитування для усунення нестачі продовольства, затвердженої правлінням минулого тижня.