ЄС планує поетапно відмовитися від імпорту російського вугілля – Bloomberg

Про це повідомляє видання Bloomberg.

Поки ЄС ще обговорює деталі заборони та терміни поетапної відмови від вугілля. Також розглядається можливість заборони в’їзду у блок більшості російських вантажівок та суден.

Наразі Євросоюз не планує запроваджувати санкції щодо російських нафти та газу. Думки лідерів різних країн розділилися щодо наступних кроків. Деякі урядовці закликали подати сигнал про те, що ЄС прагне скоротити імпорт російської нафти.

Також європейські країни можуть розширити експортний контроль щодо більшої кількості технологій. Йдеться про ті, що залучають до оборонного сектору та інших ключових галузей. Також ЄС може запровадити обмеження на зріджений природний газ. Виконавчий орган ЄС запропонував запровадити санкції до десятків фізичних та юридичних осіб, зокрема банки.