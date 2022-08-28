Про це пише Financial Times.
Уряди країн можуть запровадити глибші зміни для поїздок росіян до Європи протягом року.
Високопосадовець ЄС на умовах анонімності зауважив виданню, що європейські країни мають надіслати сигнал російському населенню, що ця війна не є нормальною, це неприйнятно.
“Неприйнятно, щоб російські туристи гуляли в наших містах, на наших пристанях”, – пояснив він.
Він наголосив, що ЄС перебуває у винятковій ситуації, тож до кінця року можуть бути запроваджені глибші зміни щодо поїздок росіян.
Так, у разі ухвалення рішення, плата за в’їзд для громадян РФ збільшиться з 35 до 80 євро. Окрім цього, ускладняться бюрократичні процеси на митниці.
Раніше голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель висловився проти візової заборони для росіян. Він вважає заборону в’їзду росіянам до ЄС поганою ідеєю.
Водночас офіційна представниця Єврокомісії Аніта Хіппер також висловилася стосовно візового питання з громадянами РФ. Вона схиляється до того, що країни-учасниці Євросоюзу повинні враховувати політичні аспекти під час надання віз росіянам.
- Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс заявив, що члени Європейського Союзу Польща, Фінляндія та країни Балтії, які мають спільний кордон з РФ, можуть заборонити російським туристам в’їзд до своїх країн, якщо ЄС не запровадить загальносоюзну заборону.
- Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод сподівається, що є повна підтримка серед держав-членів ЄС рішення щодо запровадження обмежень на видачу громадянам РФ туристичних віз.
- З 1 вересня Фінляндія дозволить громадянам РФ подавати лише 500 запитів на день для отримання візи.
- Після того, як Естонія заборонила в’їзд громадянам РФ до своєї країни, у литовському МЗС підтримали таке рішення та наголосили, що обмеження будуть ефективнішими, якщо їх запровадять на рівні Європейського Союзу.
- У Польщі працюють над механізмом, щоб відмовляти громадянам РФ у видачі віз. Рішення стосовно цього питання, можливо, оприлюднять найближчими тижнями.