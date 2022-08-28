У Європейському Союзі мають намір припинити дію угоди про спрощення візового режиму з РФ. Міністри закордонних справ країн ЄС планують ухвалити таке рішення під час саміту в Празі вже 30 серпня.

Про це пише Financial Times.

Уряди країн можуть запровадити глибші зміни для поїздок росіян до Європи протягом року.

Високопосадовець ЄС на умовах анонімності зауважив виданню, що європейські країни мають надіслати сигнал російському населенню, що ця війна не є нормальною, це неприйнятно.

“Неприйнятно, щоб російські туристи гуляли в наших містах, на наших пристанях”, – пояснив він.

Він наголосив, що ЄС перебуває у винятковій ситуації, тож до кінця року можуть бути запроваджені глибші зміни щодо поїздок росіян.

Так, у разі ухвалення рішення, плата за в’їзд для громадян РФ збільшиться з 35 до 80 євро. Окрім цього, ускладняться бюрократичні процеси на митниці.

Раніше голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель висловився проти візової заборони для росіян. Він вважає заборону в’їзду росіянам до ЄС поганою ідеєю.

Водночас офіційна представниця Єврокомісії Аніта Хіппер також висловилася стосовно візового питання з громадянами РФ. Вона схиляється до того, що країни-учасниці Євросоюзу повинні враховувати політичні аспекти під час надання віз росіянам.