Європейська комісія оголосила про плани щодо створення Об'єднаного кіберпідрозділу для протидії потужним кібератакам.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Зазначається, що кібератаки є загрозою національній безпеці, оскільки кількість інцидентів в Європі зросла з 432 у 2019 році до 756 у 2020 році.

Очікується, що спеціальну групу міжнародних кіберекспертів швидко скерують до європейських країн, якщо вони постраждають від серйозних атак.

Віцепрезидентка Європейської комісії Маргарітіс Схінас зазначила, що кібератака на Colonial Pipeline, яка сталася минулого місяця і вплинула на постачання палива США, була “жахливим сценарієм, до якого ми повинні підготуватися”.

Хакери-вимагачі використовують шкідливе програмне забезпечення для шифрування і крадіжки комп’ютерних даних організації, стягуючи з жертв гроші, щоб повернути послуги в нормальний стан.

Європейська комісія заявила, що безперервна атака програм-вимагачів на служби охорони здоров’я Ірландії є ще однією ознакою того, що кібератаки є проблемою національної безпеки.

Управління охорони здоров’я (HSE) в Ірландії було атаковано групою вимагачів під назвою Conti, яка зламала ІТ-системи, спричинивши суттєві порушення в багатьох лікарнях.

У середу глава HSE Пол Рід повідомив комітету з охорони здоров’я, що на налагодження системи підуть місяці. Він також додав, що відновлення коштуватиме до 100 мільйонів євро.

Водночас комісар ЄС з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон зазначив, що групи швидкого реагування Об’єднаного кібер-підрозділу могли б допомогти Ірландії оговтатися від кризи.