Після майже року закриття кордонів, Європейський Союз може відкритися в червні для вакцинованих туристів і туристів із країн з низьким рівнем зараження COVID-19.

Про це пише сайт американського телеканалу CNN.

Після майже року закриття кордонів Європейського Союзу може відкритися в червні для вакцинованих туристів і туристів з країн з низьким рівнем зараження COVID-19.

ЄС також хоче пом’якшити кваліфікаційні правила для додавання у свій список безпечних країн, мандрівникам з яких не потрібно проходити вакцинацію або проходити карантин.

Офіційні особи сподіваються, що план може бути реалізований до кінця червня, через рік після того, як ЄС закрив свої зовнішні кордони для більшості мандрівників.

Цей крок був зроблений також у зв’язку з тим, що деякі члени блоку вже планують відкривати кордони. Минулого місяця Греція заявила, що майже всі повністю вакциновані особи й ті, кого негативний COVID-тест, можуть відвідати країну з середини травня.

Напередодні Єврокомісія запропонувала державам-членам послабити поточні обмеження на необов’язкові поїздки в Євросоюз, беручи до уваги успіхи в вакцинації й поліпшення епідеміологічної ситуації у світі.

Якщо країни ЄС схвалять цю пропозицію, відвідати Європу зможуть не тільки особи, які прибувають з країн з хорошою епідеміологічною ситуацією, а й ті, хто був вакцинований препаратами, дозволеними Європейським агентством лікарських засобів (EMA). Зокрема, препаратами BioNTech/Pfizer, Oxford University/AstraZeneca, Johnson & Johnson і Moderna.

Дозвіл передбачається видавати жителям іноземних держав, які завершили вакцинацію, щонайменше, за 14 днів до в’їзду в Євросоюз. Підтвердженням цьому повинні бути цифрові ковід-сертифікати або їх еквіваленти, видані в інших країнах, – за умови, що їх правдивість можна перевірити.

На даний час тільки мандрівники з семи країн, включаючи Австралію, Нову Зеландію і Руанду, можуть в’їжджати в деякі країни ЄС з туристичною метою без доказів вакцинації або проходження обов’язкового карантину.

Україна, наприклад, має намір ввести сертифікати, сумісні з європейськими, і вже обговорює це питання з Єврокомісією.