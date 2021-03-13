ЄС планує визнавати COVID-паспорти тільки для вакцин, схвалених ЕМА

Про це повідомляє Euronews з посиланням на свої джерела.
Так, єврокомісар з правових питань Дідьє Рейндерс пояснив, що країни-члени можуть на власний розсуд вакцинувати своє населення іншими вакцинами. Однак в такому випадку вони не зможуть претендувати на паспорт вакцинації як пропуск для вільних поїздок.
Наразі в ЄС затверджені чотири вакцини – Pfizer/BioNtech, AstraZeneca, Moderna і Johnson & Johnson (Janssen).
Це пов’язано з тим, що ЄС не може бути впевнений в якості цих вакцин.
При цьому, застосування “паспортів вакцинації” планується виключно до завершення пандемії коронавірусу.
- Раніше повідомлялося, що країни Європейського Союзу дійшли згоди щодо необхідності введення цифрових паспортів вакцинації.