Covid-19 Україна

оновлено 13.03.2021 о 07:02

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ЄС планує визнавати COVID-паспорти тільки для вакцин, схвалених ЕМА

Європейський союз планує визнавати тільки ті "паспорти вакцинації", які будуть включати вакцини, схвалені Європейським агентством лікарських препаратів (ЕМА).

Субота, 13 березня 2021, 07:59

Про це повідомляє Euronews з посиланням на свої джерела.

Так, єврокомісар з правових питань Дідьє Рейндерс пояснив, що країни-члени можуть на власний розсуд вакцинувати своє населення іншими вакцинами. Однак в такому випадку вони не зможуть претендувати на паспорт вакцинації як пропуск для вільних поїздок.

Наразі в ЄС затверджені чотири вакцини – Pfizer/BioNtech, AstraZeneca, Moderna і Johnson & Johnson (Janssen).

Це пов’язано з тим, що ЄС не може бути впевнений в якості цих вакцин.

При цьому, застосування “паспортів вакцинації” планується виключно до завершення пандемії коронавірусу.

  • Раніше повідомлялося, що країни Європейського Союзу дійшли згоди щодо необхідності введення цифрових паспортів вакцинації.
Теги: COVID-паспорт, вакцина проти коронавірусу, вакцинація, ЄС

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