Про це повідомило Bloomberg.

За словами єврокомісара з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретона, кошти виділять із тих 2 млрд євро, надання яких погодили міністри закордонних справ та оборони раніше цього тижня. Гроші передбачено для забезпечення України снарядами протягом року.

Єврокомісар зазначив, що блок має вразливе місце у виробництві пороху.

“Це на нашому радарі, ми вже почали працювати над цим”, – сказав Бретон.

Він додав, що деякі країни вже є кандидатами на створення нових потужностей.

Зазначимо, що лідери ЄС мають схвалити план збільшення постачання артилерійських снарядів Україні. Він передбачає виділення 1 млрд євро на швидке постачання снарядів, можливо ракет. Ще 1 млрд євро скерують на спільні замовлення країн ЄС на додаткові снаряди.