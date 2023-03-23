Про це повідомило Bloomberg.
За словами єврокомісара з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретона, кошти виділять із тих 2 млрд євро, надання яких погодили міністри закордонних справ та оборони раніше цього тижня. Гроші передбачено для забезпечення України снарядами протягом року.
Єврокомісар зазначив, що блок має вразливе місце у виробництві пороху.
“Це на нашому радарі, ми вже почали працювати над цим”, – сказав Бретон.
Він додав, що деякі країни вже є кандидатами на створення нових потужностей.
Зазначимо, що лідери ЄС мають схвалити план збільшення постачання артилерійських снарядів Україні. Він передбачає виділення 1 млрд євро на швидке постачання снарядів, можливо ракет. Ще 1 млрд євро скерують на спільні замовлення країн ЄС на додаткові снаряди.
- Глави міністерств закордонних справ ЄС погодили план постачання Україні боєприпасів на 2 млрд євро. Спільна закупівля має на меті пришвидшити та збільшити постачання снарядів.
- В Угорщині заявили, що країна не долучиться до плану постачання боєприпасів Україні на 2 млрд євро. Будапешт планує використати кошти для заходів, не пов’язаних з Україною.
- The Financial Times писало, що в Європі зіткнулися з дефіцитом вибухівки. Це може призвести до затримки зусиль щодо збільшення виробництва снарядів.