Про це повідомило Bloomberg.

Єврокомісар зазначив, що блок має вразливе місце у виробництві пороху.

За словами єврокомісара з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретона, кошти виділять із тих 2 млрд євро, надання яких погодили міністри закордонних справ та оборони раніше цього тижня. Гроші передбачено для забезпечення України снарядами протягом року.

“Це на нашому радарі, ми вже почали працювати над цим”, – сказав Бретон.

Він додав, що деякі країни вже є кандидатами на створення нових потужностей.

Зазначимо, що лідери ЄС мають схвалити план збільшення постачання артилерійських снарядів Україні. Він передбачає виділення 1 млрд євро на швидке постачання снарядів, можливо ракет. Ще 1 млрд євро скерують на спільні замовлення країн ЄС на додаткові снаряди.