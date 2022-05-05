Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Патріарх був доданий до чорного списку, який містить сотні військових та бізнесменів, наближених до російської влади, яких ЄС звинувачує у підтримці повномасштабної війни проти України.

Проте санкція, яка призведе до заморожування активів і заборони на поїздки, потребує підтримки держав ЄС.

Дипломати ЄС зберуться цього тижня, аби обговорити санкції, які є частиною ширшого пакета, запропонованого Єврокомісією, зокрема нафтове ембарго та обмеження щодо російських банків.

Згідно з інформацією Reuters, вчорашня зустріч представників ЄС завершилася без угоди, в основному через критику деяких країн щодо заборони російської нафти.