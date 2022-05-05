Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.
Патріарх був доданий до чорного списку, який містить сотні військових та бізнесменів, наближених до російської влади, яких ЄС звинувачує у підтримці повномасштабної війни проти України.
Проте санкція, яка призведе до заморожування активів і заборони на поїздки, потребує підтримки держав ЄС.
Дипломати ЄС зберуться цього тижня, аби обговорити санкції, які є частиною ширшого пакета, запропонованого Єврокомісією, зокрема нафтове ембарго та обмеження щодо російських банків.
Згідно з інформацією Reuters, вчорашня зустріч представників ЄС завершилася без угоди, в основному через критику деяких країн щодо заборони російської нафти.
- Раніше Папа Римський Франциск закликав очільника Російської православної церкви патріарха Кирила не бути “вівтарем Путіна”. Своїми, найрішучішими на сьогодні, словами на адресу патріарха Франциск також розкритикував Кирила за те, що він схвалив заявлені РФ причини для вторгнення в Україну.
- Також п’ятий президент України Петро Порошенко закликає світ запровадити санкції проти російської православної церкви та її патріарха Кирила за участь у воєнних злочинах та геноцид щодо українців.
- Водночас глава Російської православної церкви патріарх Кирило у неділю провів службу для російських солдатів, під час якої закликав їх захищати свою країну “так, як можуть лише росіяни” на тлі продовження повномасштабної війни Росії проти України з тисячами жертв серед мирного населення.