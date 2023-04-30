Компанії, що займаються створенням генеративних інструментів штучного інтелекту, як-от ChatGPT, будуть зобов'язані повідомляти, чи використовувалися будь-які захищені авторським правом матеріали для розробки цих систем.

Про це сповіщає Reuters.

Європейська комісія почала роботу над розробкою закону про штучний інтелект майже два роки тому. Він повинен регулювати нові технології ШІ, чия популярність стрімко здійнялася вгору після випуску чат-бота ChatGPT OpenAI на основі штучного інтелекту.

Як повідомляється, проєкт незабаром перейде на новий етап, під час якого законодавці ЄС і країни-члени зберуться, щоб обговорити останні поправки до законопроєкту.

Відомо, що інструменти штучного інтелекту класифікуватимуться згідно з їхнім рівнем ризику: від мінімального до обмеженого, високого та неприйнятного. До ризиків будуть належати біометричне спостереження, поширення дезінформації або дискримінаційні висловлювання.

Компанії, які використовують інструменти ШІ, до прикладу ChatGPT або генератор зображень Midjourney, повинні будуть повідомляти про будь-який захищений авторським правом матеріал, який використовується для розробки їхніх систем.

За словами джерела, знайомого з обговореннями, таке положення було “достатньо пізнім доповненням”. Деякі члени комітету спочатку хотіли повністю заборонити використання матеріалів, захищених авторським правом, для навчання генеративних моделей штучного інтелекту. Проте згодом від цього вирішили відмовитися.