Про це пише американське видання CNBC.

Головне нововведення стосується статусу працівників сервісів, наприклад водіїв таксі, кур’єрів і тренерів з фітнесу.

За ними пропонується закріпити право на повноцінне працевлаштування в штат компаній, що своєю чергою означатиме наявність фіксованої та гарантованої зарплати, відпусток, допомоги з безробіття в разі звільнення.

Компанії матимуть право оскаржувати свій статус з огляду на специфіку їх діяльності. Вони також можуть отримати протекцію від цього закону відповідно до ухвал національних судів окремих країн ЄС.

За оцінками влади ЄС, близько 5 млн із 28 млн осіб, які працюють на “платформні компанії”, отримають офіційне працевлаштування, якщо закон буде ухвалено.

“Оскільки на цифрових платформах створюється дедалі більше робочих місць, нам необхідно забезпечити гідні умови праці для всіх, хто отримує прибуток від такої роботи”, – заявила європейський комісар з питань конкуренції Маргрете Вестагер.

Зараз найчастіше співробітники сервісів оформлюються як незалежні підрядники, що зменшує відповідальність роботодавців і скорочує їх витрати.

Ініціативу вже схвалили профспілки у більшості країн ЄС. Очікується, що закон у разі прийняття торкнеться близько 4,1 мільйона осіб, зайнятих у “гіг-економіці”