Дипломати Європейського Союзу погодили дев'ятий пакет санкцій через російське вторгнення в Україну.

Про це інформує Reuters.

Уряди Європейського Союзу погодили 9-й пакет санкцій проти Росії через вторгнення Москви в Україну, повідомили дипломати ЄС.

Пакет буде оформлено за допомогою того, що ЄС називає “письмовою процедурою”, до обіду 16 грудня.

“Санкції узгоджені. Письмова процедура до завтрашнього обіду”, – сказав один із дипломатів.

Повідомляється, що 9-й пакет санкцій ЄС спрямований проти “промислового комплексу” РФ.

Пакет має на меті придушити “зміцнення російського промислового потенціалу” за допомогою розширеного списку зі 169 організацій, що постачають товари, “які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки”.

Двигуни безпілотників, хімічне та біологічне обладнання, засоби боротьби з масовими заворушеннями та електронні компоненти підпадають під ці нові санкції, йдеться в тексті закону.

ЄС також хоче розширити список санкційних товарів, що використовуються в авіаційній та космічній промисловості “включаючи авіаційні двигуни та їх частини”, а також розміщує під нові обмеження “ноутбуки, жорсткі диски, камери та об’єктиви”.

В окремому документі, що деталізує список нових організацій, які підпадають під санкції, передбачається призупинення дії ліцензій на мовлення для російських каналів “НТВ/НТВ Мир”, “Россия 1”, “РЕН ТВ” і “Первого канала”.