ЄС погодив санкції проти РФ через отруєння Навального

Посли країн Європейського союзу погодили введення санкцій проти Російської Федерації за отруєння опозиційного політика Олексія Навального. У санкційному списку опинилися шість фізичних осіб та одна компанія.

Про це повідомляє агенство DPA.

Офіційне рішення про введення санкцій буде опубліковано в Офіційному журналі Європейського союзу у четвер, 15 жовтня.

Нагадаємо, що 20 серпня російського опозиційного політика Олексія Навального ушпиталили. 22 серпня Навального у непритомному стані було транспортовано з Омська до Берліна. 24 серпня у берлінській клініці “Шаріте” підтвердили, що російського опозиціонера Олексія Навального отруїли. Раніше це заперечували омські лікарі.

2 вересня стало відомо, що лабораторія Бундесверу виявила в організмі політика сліди отрути з групи “Новачок”. 7 вересня Олексія Навального вивели зі штучної коми. 10 вересня стало відомо, що він повністю прийшов до тями. Політик міг говорити і пам’ятав деталі того, що відбувалося до втрати свідомості в літаку.