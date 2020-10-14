ЄС погодив санкції проти РФ через отруєння Навального

Про це повідомляє агенство DPA.
Офіційне рішення про введення санкцій буде опубліковано в Офіційному журналі Європейського союзу у четвер, 15 жовтня.
Нагадаємо, що 20 серпня російського опозиційного політика Олексія Навального ушпиталили. 22 серпня Навального у непритомному стані було транспортовано з Омська до Берліна. 24 серпня у берлінській клініці “Шаріте” підтвердили, що російського опозиціонера Олексія Навального отруїли. Раніше це заперечували омські лікарі.
2 вересня стало відомо, що лабораторія Бундесверу виявила в організмі політика сліди отрути з групи “Новачок”. 7 вересня Олексія Навального вивели зі штучної коми. 10 вересня стало відомо, що він повністю прийшов до тями. Політик міг говорити і пам’ятав деталі того, що відбувалося до втрати свідомості в літаку.
- Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна може приєднатися до санкцій проти Російської Федерації через отруєння опозиційного політика Олексія Навального. Зеленський зазначив, що перед тим, як ухвалити рішення щодо санкцій, він хотів би ознайомитися з деталями від німецької сторони.
- У Фонді боротьби з корупцією (ФБК), засновником якого є Олексій Навальний, повідомили, що опозиціонера отруїли ще до приїзду в аеропорт Томська. Пластикову пляшку з-під води зі слідами “Новачка” знайшли в номері готелю Xander.
- Президент Росії Володимир Путін припустив, що опозиційний політик Олексій Навальний міг самостійно прийняти токсин з групи “Новачок”, що призвело до коми.