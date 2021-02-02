Про це повідомляється на сайті Ради.
Згідно з оновленою рекомендацією, новий колір – темно-червоний – додано до існуючих категорій зеленого, оранжевого, червоного і сірого на щотижневій карті, яку публікує Європейський центр профілактики та контролю захворювань.
Цей колір буде застосовуватися до областей, де вірус циркулює на дуже високому рівні, в тому числі і нові його штами.
Також “темно-червоними” буду вважатися райони, в яких сукупний показник повідомлення про випадки COVID-19 за 14 днів становить 500 на 100000 осіб або більше.
“Держави-члени не повинні заохочувати другорядні поїздки в червоні і темно-червоні зони. Але в той же час потрібно стараяться уникати збоїв в основних поїздках”, – йдеться у повідомленні.
Тепер особи, які подорожують з району, класифікованого як “темно-червоний”, повинні будуть:
- здати тест на COVID-19 до приїзду;
- пройти карантин або самоізоляцію.
“З огляду на збільшення можливостей тестування COVID-19, в рекомендації також вносяться поправки, що надають державам-членам можливість вимагати від мандрівників, що прибувають з помаранчевої, червоної і сірої областей, зробити тест перед вильотом”, – підкреслили в Раді ЄС.
Зазначається, що люди, які живуть в прикордонних регіонах і перетинають кордон щодня або часто, наприклад, по роботі, для навчання або за сімейними обставинами, не повинні проходити тестування або карантин/самоізоляцію.
- 30 січня Міністерство охорони здоров’я України оновило список країн, що належать до “червоної” або “зеленої” зон.