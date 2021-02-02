Рада Європейського Союзу вніс зміни в рекомендації щодо скоординованого підходу до обмежень пересування в зв'язку з пандемією COVID-19. З'явилася нова категорію обмежень — темно-червона.

Про це повідомляється на сайті Ради.

Згідно з оновленою рекомендацією, новий колір – темно-червоний – додано до існуючих категорій зеленого, оранжевого, червоного і сірого на щотижневій карті, яку публікує Європейський центр профілактики та контролю захворювань.

Цей колір буде застосовуватися до областей, де вірус циркулює на дуже високому рівні, в тому числі і нові його штами.

Також “темно-червоними” буду вважатися райони, в яких сукупний показник повідомлення про випадки COVID-19 за 14 днів становить 500 на 100000 осіб або більше.

“Держави-члени не повинні заохочувати другорядні поїздки в червоні і темно-червоні зони. Але в той же час потрібно стараяться уникати збоїв в основних поїздках”, – йдеться у повідомленні.

Тепер особи, які подорожують з району, класифікованого як “темно-червоний”, повинні будуть:

здати тест на COVID-19 до приїзду;

пройти карантин або самоізоляцію.

“З огляду на збільшення можливостей тестування COVID-19, в рекомендації також вносяться поправки, що надають державам-членам можливість вимагати від мандрівників, що прибувають з помаранчевої, червоної і сірої областей, зробити тест перед вильотом”, – підкреслили в Раді ЄС.

Зазначається, що люди, які живуть в прикордонних регіонах і перетинають кордон щодня або часто, наприклад, по роботі, для навчання або за сімейними обставинами, не повинні проходити тестування або карантин/самоізоляцію.