Високопосадовець Європейського Союзу заявив, що це буде абсолютна "червона лінія", якщо Китай надасть зброю Росії, додавши, що ЄС відповість санкціями.

Про це повідомляє Reuters.

У п’ятницю, 3 березня, один з високопосадовців Євросоюзу закликав Китай не надавати Росії озброєння, аби вона могла продовжувати повномасштабну війну проти України. Політик наголосив, що це стане “червоною лінією”, на яку ЄС відповість санкціями проти КНР.

Як зауважили у виданні, така заява фактично повторює слова канцлера Німеччини Олафа Шольца, який нещодавно також застеріг Китай від надання допомоги Росії.

“Не постачайте жодної зброї Росії-агресору”, – сказав Шольц у промові в німецькому парламенті.

Варто зауважити, що протягом останніх тижнів все частіше з’являються повідомлення про те, що Китай має намір допомагати Росії з озброєнням.

Зокрема The Wall Street Journal повідомляв, що західні країни мають розвідувальні дані про те, що Пекін може припинити своє самовстановлене обмеження на постачання зброї Москві.

Ще раніше Верховний представник Європейського Союзу з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель застеріг Китай від постачання озброєння РФ, оскільки це призведе до наслідків з боку ЄС.

Схожу заяву 22 лютого зробила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх наголосивши, що Китай “матиме наслідки”, якщо надасть летальну військову допомогу Росії у її війні проти України.

Водночас у Китаї, на тлі звинувачень Заходу заявили, що Пекін постійно тримає зв’язок зі сторонами конфлікту, зокрема Україною.

Більш того, міністерство закордонних справ Китаю у роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну, опублікувало свій “мирний план” щодо завершення війни в Україні, який складається з 12-ти пунктів.