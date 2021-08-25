ЄС попросив США охороняти аеропорт Кабула, щоб евакуювати людей

Про це повідомляє The Brussels Time з посиланням на президента Європейської ради Шарля Мішеля.
Зокрема, Мішель заявив, що безпечна евакуація громадян коаліції, афганських співробітників та їхніх сімей є пріоритетом держав ЄС. Цю заяву він зробив після зустрічі лідерів G7, присвяченій ситуації в Афганістані.
“Ми підняли це питання з нашими американськими друзями й партнерами за двома конкретними аспектами: по-перше, необхідно охороняти аеропорт доти, поки це необхідно, для завершення операцій. По-друге, має бути справедливий і рівноправний доступ до аеропорту для всіх громадян, які мають право на евакуацію”, – сказав він під час пресконференції за підсумками переговорів.
За даними видання, президент США Джо Байден хоче повністю вивести американські війська з Афганістану до 31 серпня. Водночас ЄС просить про продовження цього терміну.
Члени країн “Великої сімки” (G7) ухвалили спільний план дій щодо протидії “Талібану” та вирішення конфлікту в Афганістані. Одна з вимог – дозволити безпечну евакуацію громадян з аеропорту Кабула після 31 серпня.
Нагадаємо, що 17 серпня ісламістський рух “Талібан” оголосив амністію для урядовців Афганістану. Ба більше, бойовики також закликали жінок приєднуватися до нового уряду.
Однак наступного дня представник руху оголосив, що “Талібан” не керуватиме Афганістаном за демократичними законами, натомість обрав закони шаріату.
Верховна комісарка Організації об’єднаних націй (ООН) з прав людини Мішель Бачелет заявила про наявність надійних свідчень страт цивільних людей в Афганістані бойовиками ісламістського руху “Талібану”.
15 серпня найбільше онлайнове ЗМІ Афганістану TOLO News з посиланням на урядовців і власні джерела проінформувало про те, що президент країни Ашраф Гані виїхав після того, як таліби увійшли до Кабула. Сповіщалося, що він вилетів до Таджикистану разом з близькими помічниками.
Згодом Гані підтвердив, що залишив країну, і пояснив мотивацію цього вчинку.
18 серпня влада ОАЕ повідомила, що Гані перебуває в цій країні.
17 серпня віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех оголосив себе виконувачем обов’язків президента країни й закликав до боротьби з “Талібаном”.
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