ЄС попросив США охороняти аеропорт Кабула, щоб евакуювати людей

Європейський Союз попросив Сполучені Штати Америки забезпечувати безпеку аеропорту Кабула "стільки, скільки буде потрібно". Це необхідно для продовження евакуації людей з Афганістану.

Про це повідомляє The Brussels Time з посиланням на президента Європейської ради Шарля Мішеля.

Зокрема, Мішель заявив, що безпечна евакуація громадян коаліції, афганських співробітників та їхніх сімей є пріоритетом держав ЄС. Цю заяву він зробив після зустрічі лідерів G7, присвяченій ситуації в Афганістані.

“Ми підняли це питання з нашими американськими друзями й партнерами за двома конкретними аспектами: по-перше, необхідно охороняти аеропорт доти, поки це необхідно, для завершення операцій. По-друге, має бути справедливий і рівноправний доступ до аеропорту для всіх громадян, які мають право на евакуацію”, – сказав він під час пресконференції за підсумками переговорів.

За даними видання, президент США Джо Байден хоче повністю вивести американські війська з Афганістану до 31 серпня. Водночас ЄС просить про продовження цього терміну.