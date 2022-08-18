Про це заявили на брифінгу в Брюсселі.

За словами речниці Європейської комісії з питань внутрішніх справ, міграції та внутрішньої безпеки Анітти Гіппер, нині тривають дискусії стосовно візового питання. На неформальній зустрічі порушать питання щодо їхньої видачі для громадян РФ, які подорожують до ЄС.

“Вам всім відомі безпрецедентні кроки, які ми зробили, щоб спробувати переконати Росію зупинити цю неспровоковану й невиправдну агресію (проти України – ред.). Що стосується питання віз, то ЄС негайно відреагував і частково призупинив дію Угоди про спрощення візового режиму про з Росією ще 25 лютого. В цьому питання Єврокомісія виступає за скоординовану відповідь на рівні ЄС”, — зазначила вона.

Поки видача віз для росіян не зупинилася повністю. Єврокомісар з питань внутрішніх справ Ілва Йоханссон здійснить візити до Фінляндії й Латвії. Вони відбудуться впродовж першого тижня вересня для подальшої дискусії з урядами. Їх оголосили, щоб “зрозуміти виклики на місцях”.