Про це заявили на брифінгу в Брюсселі.
За словами речниці Європейської комісії з питань внутрішніх справ, міграції та внутрішньої безпеки Анітти Гіппер, нині тривають дискусії стосовно візового питання. На неформальній зустрічі порушать питання щодо їхньої видачі для громадян РФ, які подорожують до ЄС.
“Вам всім відомі безпрецедентні кроки, які ми зробили, щоб спробувати переконати Росію зупинити цю неспровоковану й невиправдну агресію (проти України – ред.). Що стосується питання віз, то ЄС негайно відреагував і частково призупинив дію Угоди про спрощення візового режиму про з Росією ще 25 лютого. В цьому питання Єврокомісія виступає за скоординовану відповідь на рівні ЄС”, — зазначила вона.
Поки видача віз для росіян не зупинилася повністю. Єврокомісар з питань внутрішніх справ Ілва Йоханссон здійснить візити до Фінляндії й Латвії. Вони відбудуться впродовж першого тижня вересня для подальшої дискусії з урядами. Їх оголосили, щоб “зрозуміти виклики на місцях”.
- Естонія припинила пускати на свою територію російських громадян із туристичними візами, отриманими в естонських консульствах. У литовському МЗС підтримали таке рішення та наголосили, що обмеження будуть ефективнішими, якщо їх запровадять на рівні Європейського Союзу.
- МЗС Польщі розкритикувало канцлера Німеччини Олафа Шольца, котрий висловився проти заборони на видачу шенгенських віз росіянам.
- З 1 вересня Фінляндія дозволить громадянам Росії подавати лише 500 запитів на день для отримання візи.