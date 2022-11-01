Єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що у випадку продовження росіянами ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури та виникнення гострого дефіциту електроенергії, країни ЄС постачатимуть її в Україну.

Про це вона зазначила в інтерв’ю УНІАН.

Сімсон погодилася, що виклики, які має подолати український енергетичний сектор, звичайно, величезні. Її вразило, що енергетична система залишалася майже повністю функціональною до цієї осені, впродовж цих місяців війни.

Вона закликала усіх міністрів енергетики ЄС активізувати свої зусилля, і звернулася до міжнародних партнерів, а також до глобальних енергетичних компаній, які виробляють необхідне Україні обладнання, з проханням про пріоритетний режим.

“У нас є необхідні передумови для того, щоб ЄС постачав електроенергію до України. Перший крок був зроблений ще в березні, коли ми за два тижні синхронізували українську енергомережу з мережею континентальної Європи, у чому багато хто сумнівався”, – наголосила Єврокомісарка.

Сімсон пояснила, що у цій системі електроенергія може передаватися в обох напрямках.

Україна може як експортувати, так і імпортувати електроенергію з ЄС. Очевидні країни, які могли б продавати електроенергію Україні — це, звичайно, її найближчі сусіди. Обсяги, які вони можуть надати, обмежені потужностями для торгівлі, погодженими у межах європейської енергомережі ENTSO-E. Проте країни ЄС продовжують дуже тісно співпрацювати з ними, аби збільшувати цей ліміт.

Хоча ЄС виконує свою частину, Єврокомісарка зауважила, що задовольнити всі потреби України поодинці складно. Тож, це мають бути спільні зусилля ЄС, держав-членів, фінансових установ, наших міжнародних партнерів і приватного сектору, резюмувала вона.

Нагадаємо, 1 листопада президент України Володимир Зеленський зустрівся з комісаркою ЄС з енергетики Кадрі Сімсон. Під час візиту вони обговорили питання щодо приєднання України до європейської мережі ENTSO-E, яке стало можливим завдяки ролі Сімсон. Після цього наша держава стала експортувати електроенергію до Європи, ставши одним із гарантів стабільності енергосистеми ЄС.