Про це повідомляє Bloomberg.
Росія є другою за величиною країною з видобутку золота у світі, і її експорт золота оцінювався у 12,6 мільярда фунтів стерлінгів у 2021 році. Коли Велика Британія, США, Японія та Канада оприлюднили свої плани щодо заборони нового імпорту золота з Росії на початку цього тижня, Британія заявила, що цей захід матиме “великий вплив” на здатність президента РФ Володимира Путіна фінансувати свої збройні сили та на спроби олігархів уникнути наслідків фінансових санкцій, купуючи злитки.
Водночас, за даними анонімних джерел видання, новий пакет може передбачати коригування правил щодо транзиту санкційних вантажів до Калінінградської області РФ.
Зокрема, це передбачатиме розблокування транзиту товарів з основної частини Росії до Калінінграда через Литву.
- Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав розрядити конфлікт навколо транзиту вантажів РФ до Калінінградської області через територію Литви. Він наголосив, що необхідно враховувати той факт, що тут йдеться про транзит вантажів між двома частинами РФ, тому всі сторони зараз дуже зацікавлені у встановленні динаміки деескалації.
- Також транзит через Литву до російського ексклава Калінінградом може повернутися до нормального режиму вже за кілька днів, оскільки європейські посадовці наближаються до компромісної угоди з країною Балтії, аби погасити сварку з Москвою.
- Міністерство фінансів США та Держдепартамент оголосили про введення додаткових санкцій проти РФ у відповідь на повномасштабне вторгнення на територію України, а також заборонили імпорт російського золота.