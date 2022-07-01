Європейський Союз почав роботу над сьомим пакетом санкцій проти Росії. У його межах може бути запроваджене ембарго на імпорт золота з Росії.

Про це повідомляє Bloomberg.

Росія є другою за величиною країною з видобутку золота у світі, і її експорт золота оцінювався у 12,6 мільярда фунтів стерлінгів у 2021 році. Коли Велика Британія, США, Японія та Канада оприлюднили свої плани щодо заборони нового імпорту золота з Росії на початку цього тижня, Британія заявила, що цей захід матиме “великий вплив” на здатність президента РФ Володимира Путіна фінансувати свої збройні сили та на спроби олігархів уникнути наслідків фінансових санкцій, купуючи злитки.

Водночас, за даними анонімних джерел видання, новий пакет може передбачати коригування правил щодо транзиту санкційних вантажів до Калінінградської області РФ.

Зокрема, це передбачатиме розблокування транзиту товарів з основної частини Росії до Калінінграда через Литву.