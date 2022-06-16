Про це інформує американський телеканал CNN.

Глава Франції зауважив, що Одеса знаходиться за кілька десятків кілометрів від Румунії.

Зерно планують експортувати з Румунії через Дунай і далі на залізничну систему.

Раніше на пресконференції у Києві Макрон зазначив, що нинішня глобальна продовольча криза є “прямим наслідком війни, яку веде Росія”.

Він закликав РФ “погодитися з тим, що Організація Об’єднаних Націй організує експорт зернових, що вимагає зняття російської блокади українських портів і надати всі гарантії безпеки для України, щоб дозволити вивезення цих злаків”.