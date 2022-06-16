Про це інформує американський телеканал CNN.
Глава Франції зауважив, що Одеса знаходиться за кілька десятків кілометрів від Румунії.
Зерно планують експортувати з Румунії через Дунай і далі на залізничну систему.
Раніше на пресконференції у Києві Макрон зазначив, що нинішня глобальна продовольча криза є “прямим наслідком війни, яку веде Росія”.
Він закликав РФ “погодитися з тим, що Організація Об’єднаних Націй організує експорт зернових, що вимагає зняття російської блокади українських портів і надати всі гарантії безпеки для України, щоб дозволити вивезення цих злаків”.
- Нагадаємо, очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про необхідність розблокування українських портів та зазначила, що продовольство стало частиною “арсеналу терору” РФ.
- В ООН заявили, що кількість людей, яким гостро бракуватиме продовольства, може сягнути 323 мільйонів: через війну РФ в Україні на межі голодування опиняться ще 47 мільйонів осіб.
- Раніше повідомлялося, що США не очікують прориву в перемовинах Росії та Туреччини щодо відновлення постачання українського зерна.
- Очільник Європейської ради Шарль Мішель звинуватив Росію у використанні продовольства як зброї проти країн, що розвиваються.