Президент Франції Емманюель Макрон під час свого візиту до Києва 16 червня заявив, що Європейський Союз працює над альтернативним маршрутом експорту українського зерна та круп через Румунію.

Про це інформує американський телеканал CNN.

Глава Франції зауважив, що Одеса знаходиться за кілька десятків кілометрів від Румунії.

Зерно планують експортувати з Румунії через Дунай і далі на залізничну систему.

Раніше на пресконференції у Києві Макрон зазначив, що нинішня глобальна продовольча криза є “прямим наслідком війни, яку веде Росія”.

Він закликав РФ “погодитися з тим, що Організація Об’єднаних Націй організує експорт зернових, що вимагає зняття російської блокади українських портів і надати всі гарантії безпеки для України, щоб дозволити вивезення цих злаків”.