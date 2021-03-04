Рада Європейського Союзу ще на рік продовжила санкції проти експрезидента-втікача Віктора Януковича і його оточення, але вилучила зі списку двох осіб.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.

“Сьогодні Рада ЄС вирішила подовжити ще на один рік, до 6 березня 2022 року, заморожування дієвих активів, спрямованих проти 7 осіб, визнаних винними у привласненні державних коштів України або в зловживанні службовим становищем, що завдало збитків українським державним фондам”, – йдеться в повідомленні.

При цьому, санкції щодо однієї особи продовжені до 6 вересня 2021 року, а двох фізичних осіб вилучено і зі списку.

Зазначимо, що за даними брюссельського кореспондента “Радіо Свобода” Рікарда Йозвяка, зі списку вилучили колишнього в.о. прем’єр-міністра України Сергія Арбузова і колишнього міністра освіти Дмитра Табачника.