Рада Європейського союзу продовжила на шість місяців санкції проти Російської Федерації за дії, спрямовані на дестабілізацію України.

Про це повідомляється на сайті Європейської ради.

Зазначається, що рішення про продовження санкцій ухвалили сьогодні, 12 червня. Вони діятимуть до 31 січня 2022 року.

“Рада ЄС сьогодні вирішила продовжити цільові санкції проти окремих економічних секторів Російської Федерації на наступні шість місяців до 31 січня 2022 року. Це рішення … виходить з останньої оцінки стану імплементації Мінських домовленостей, які від початку мали бути виконані до 31 грудня 2015 року, під час Європейської ради 24-25 червня 2021 року”, – йдеться у повідомленні.

Під час саміту лідери ЄС дійшли висновку, що Росія не виконала Мінські угоди. Відтак, вони одностайно ухвалили рішення продовжити економічні санкції проти РФ.

Нагадаємо, що ЄС вперше запровадив секторальні економічні санкції проти Росії у червні 2014 року у відповідь на дії РФ, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні. У вересні того ж року та у березні 2015 року ці санкції посилили.

Економічні санкції передбачають:

обмеження доступу російських банків та компаній на ринки капіталів ЄС;

забороняють фінансову допомогу російським фінансовим інституціям;

забороняють прямий та непрямий імпорт, експорт або передання всіх оборонних матеріалів;

встановлюють заборону на постачання в Росію товарів подвійного призначення, що можуть бути використані з військовою метою;

обмежують доступ РФ до певних чутливих технологій, що можуть використовуватися в енергетичному секторі, зокрема у розвідці нафти та її видобутку.

Окрім того, ЄС застосовує проти РФ й інші обмежувальні заходи у відповідь на анексію Криму і Севастополя, а також за навмисну дестабілізацію України. Йдеться про персональні санкції, включаючи заборону на подорожі та заморожування рахунків, а також цілеспрямовані економічні заходи щодо економічних суб’єктів у Криму та Севастополі.