Про це повідомив голова Європейської ради Шарль Мішель у своєму Twitter.

“ЄС буде дотримуватися єдиного і стратегічного підходу щодо Росії, який ґрунтується на 5 керівних принципах. Ми подовжили наші економічні санкції проти Росії: Москва повинна зробити свій внесок у забезпечення повного виконання Мінських угод”, – заявив Мішель.

Санкції продовжили на пів року. Голова Європейської ради додав, що ЄС вивчатиме формати й умови діалогу з Росією.

Нагадаємо, що Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій засудила грубі порушення прав кримських татар в окупованому Криму.

Також ПАРЄ закликала владу Росії припинити застосування російського законодавства в Криму і переміщення затриманих у Криму до РФ, а також закликала застосовувати на півострові закони, що діють в Україні, відповідно до міжнародного права.

  • Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про введення санкцій проти російських банків. До санкційного списку потрапили десятки банківських установ, зокрема, “Сбербанк” та ВТБ.
  • Також Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти компаній Росії.