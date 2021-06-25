Лідери Європейського Союзу під час саміту в Брюсселі дійшли згоди щодо подовження економічних санкцій проти Росії.

Про це повідомив голова Європейської ради Шарль Мішель у своєму Twitter.

“ЄС буде дотримуватися єдиного і стратегічного підходу щодо Росії, який ґрунтується на 5 керівних принципах. Ми подовжили наші економічні санкції проти Росії: Москва повинна зробити свій внесок у забезпечення повного виконання Мінських угод”, – заявив Мішель.

Санкції продовжили на пів року. Голова Європейської ради додав, що ЄС вивчатиме формати й умови діалогу з Росією.

EU will pursue a united & strategic approach to Russia based on 5 guiding principles. We have rolled over our economic sanctions against Russia: Moscow must do its part to ensure full implementation of Minsk Agreements. We will explore formats & conditionalities of dialogue. pic.twitter.com/M9nfcB14L5 — Charles Michel (@eucopresident) June 25, 2021

Нагадаємо, що Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій засудила грубі порушення прав кримських татар в окупованому Криму.

Також ПАРЄ закликала владу Росії припинити застосування російського законодавства в Криму і переміщення затриманих у Криму до РФ, а також закликала застосовувати на півострові закони, що діють в Україні, відповідно до міжнародного права.