Євросоюз почав виділяти кошти для реалізації проєкту щодо прокладання нового оптоволоконного кабелю, що сполучатиме країни ЄС із Японією через Арктику.

Про це сказав Стефан Крамер, радник з цифрової політики у представництві ЄС в Японії, передало NHK.

Кабель отримав назву Far North Fiber, а його фінансування складатиме понад 3 млн євро. До реалізації проєкту долучаться компанії з Японії, США та Фінляндії.

Reuters писало, що на перших етапах до проєкту хотіли залучити російську компанію “МегаФон”. Тоді планувалося прокладати кабель уздовж арктичного узбережжя Росії. У 2021 році від ідеї відмовилися, оскільки Росія не хотіла давати дозвіл на прокладання кабелю через свої територіальні води. Вже через рік геополітична ситуація радикально змінилася.

На сайті проєкту йдеться, що кабель пролягатиме через північноамериканську частину Північного Льодовитого океану. Він сполучатиме північну Фінляндію та Норвегію з Аляскою, а також північним островом Японії Хоккайдо. Ще є одна гілка до Ірландії.

На сьогодні існують три кабелі для передачі даних між Японією та Європою. Зокрема через Тихий океан, континентальну частину США та Атлантичний океан; через Близький Схід, Індійський океан та Південно-Східну Азію; через територію Росії.

Згідно з проєктом планується забезпечити передачу даних на 20% швидше, ніж маршрути через Тихий океан та Близький схід. Прокладання кабелю мають завершити у 2026 році, а обстеження маршруту триватиме до 2024.