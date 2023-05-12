Про це повідомляє Bloomberg.

Обом країнам було дозволено в межах відступу від санкцій ЄС продовжувати отримувати нафту через північну ділянку нафтопроводу “Дружба”. Попри це, обидві країни вже припинили отримувати нафту цією ділянкою, виконуючи свої попередні обіцянки скоротити обсяги постачання.

Проте за даними Bloomberg, є пропозиція офіційно зупинити дію винятку з санкцій для цих країн. Цей виняток був наданий, коли ЄС вирішив заборонити більшу частину імпорту російської нафти в червні 2022 року.

Хоча такий крок буде значною мірою символічним, з огляду на те, що обидві країни вже припинили постачання, саме по собі відключення змусило кілька нафтопереробних заводів займатися складною логістикою, щоб отримати доступ до альтернативної сировини. Принаймні один з них, завод PCK Schwedt поблизу Берліна, був змушений виробляти менше палива для регіону, який він обслуговує.

Винятки, що дозволяють постачання російської нафти через південну гілку нафтопроводу, яка постачає нафту до Угорщини, Словаччини та Чехії, залишаться в силі.

За даними видання Bloomberg, у 2022 році Німеччина і Польща в середньому імпортували близько 480 000 барелів на добу через “Дружбу”. Відтак, імпорт до трьох країн на південному відрізку в середньому становив майже 290 000 барелів на добу – рівень, який цього року незначно знизився.

Пропозиція зупинити дію відступу від санкцій стане частиною 11-го пакета санкцій ЄС проти РФ.

Зазначається, що Польща наполягала на введенні санкцій проти північного маршруту “Дружба”, оскільки в іншому випадку Варшаві було б юридично складно розірвати контракти і дотриматися зобов’язання, яке вона взяла на себе минулого року, щодо припинення імпорту російської нафти. Відтак, Польща розірвала останній контракт на постачання нафти навесні після того, як Росія припинила постачання в лютому.

Після припинення постачань російської нафти, через нафтопровід “Дружба” проходить незначна кількість казахстанської нафти. Про заборону цього не йдеться, оскільки імпорт з інших третіх країн, зокрема, якщо нафта йде транзитом через Росію, дозволений.