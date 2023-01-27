За інформацією ЗМІ Європейський Союз пропонує запровадити новий, ширший раунд санкцій проти Білорусі через її роль у підтримці повномасштабного російського вторгнення.

Про це повідомляє Bloomberg.

Відповідно до документів, з якими ознайомилось видання, ЄС хоче запровадити проти Білорусі низку пакетів санкцій, як вже запроваджені проти Росії. Зокрема вони торкнуться основних технологій та енергетичного сектору Білорусі

Росія використала Білорусь як стартовий майданчик для повномасштабного вторгнення в Україну в лютому минулого року, і російські війська та техніка продовжують дислокуватися в країні. Росія також обстрілювала Україну ракетами, випущеними з Білорусі, і сили двох країн регулярно проводять спільні навчання.

Запропоновані Євросоюзом заходи включають:

Заборону на експорт товарів і технологій подвійного призначення, які використовуються у військових цілях і можуть підвищити промисловий потенціал країни

Санкції щодо нафти, вугілля, металопродукції та золота

Торгові обмеження на предмети розкоші, інвестиції та надання певних послуг

Заходи, які вдарять по авіаційному та енергетичному секторах країни та ключових джерелах доходу

Подібно до санкцій, запроваджених проти Росії, пропозиції передбачають виключення щодо ліків, сільськогосподарської та харчової продукції, а також пільги для відповідних фінансових операцій за участю осіб, які потрапили під санкції. Законодавство також дозволить ЄС переслідувати будь-кого, хто допомагає обійти санкції, накладені на білоруських фізичних та юридичних осіб.

Для схвалення запропонованих заходів потрібна підтримка всіх держав-членів. ЄС також працює над 10-м пакетом санкцій, спрямованих проти Росії, а також над обмеженням цін на російські нафтопродукти та прагне прийняти обидва до того, як наступного тижня почне діяти ембарго.