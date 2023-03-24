Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції після засідання Європейської ради.
За її словами, станом на сьогодні відомо про 16 200 українських дітей, які були депортовані в РФ. З них наразі вдалося повернути лише 300.
“Є одна тема, яка є особливо важливою для мене – це тема викрадених українських дітей. Це жахливе нагадування про найтемніші часи нашої історії. Депортація дітей – це воєнний злочин”, – наголосила президентка Єврокомісії.
А також підкреслила, що ці злочинні дії повністю виправдовують ордер на арешт президент РФ Володимира Путіна, який був виданий Міжнародним кримінальним судом 17 березня.
“У партнерстві з українцями, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький і я започаткували ініціативу, спрямовану на повернення українських дітей, яких викрала Росія. Для цього ми організуємо конференцію. Ми знаходимося на самому початку дуже важкої роботи”, – пояснила Урсула фон дер Ляєн.
А також додала, що ЄС прагне сприяти органам ООН та відповідним міжнародним організаціям в отриманні детальнішої інформації про дітей, яких депортовано до Росії. Зокрема, це стосується й дітей, які згодом були усиновлені або передані в російські сім’ї.
- Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що Росія поводиться з дітьми як із “воєнною здобиччю”.
- Виданий Міжнародним кримінальним судом (МКС) президенту РФ Володимиру Путіну ордер на арешт є пожиттєвим. Він залишатиметься підозрюваним, доки не постане перед судом або поки його не буде виправдано.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен у середу, 22 березня, закликав усі країни-члени Міжнародного кримінального суду заарештувати президента Росії Володимира Путіна за незаконне викрадення українських дітей.