Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у співпраці з Україною започаткували ініціативу для повернення українських дітей, яких викрали російські загарбники. Відтак, у межах цієї ініціативи Європейський союз планує організувати конференцію.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції після засідання Європейської ради.

За її словами, станом на сьогодні відомо про 16 200 українських дітей, які були депортовані в РФ. З них наразі вдалося повернути лише 300.

“Є одна тема, яка є особливо важливою для мене – це тема викрадених українських дітей. Це жахливе нагадування про найтемніші часи нашої історії. Депортація дітей – це воєнний злочин”, – наголосила президентка Єврокомісії.

А також підкреслила, що ці злочинні дії повністю виправдовують ордер на арешт президент РФ Володимира Путіна, який був виданий Міжнародним кримінальним судом 17 березня.

“У партнерстві з українцями, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький і я започаткували ініціативу, спрямовану на повернення українських дітей, яких викрала Росія. Для цього ми організуємо конференцію. Ми знаходимося на самому початку дуже важкої роботи”, – пояснила Урсула фон дер Ляєн.

А також додала, що ЄС прагне сприяти органам ООН та відповідним міжнародним організаціям в отриманні детальнішої інформації про дітей, яких депортовано до Росії. Зокрема, це стосується й дітей, які згодом були усиновлені або передані в російські сім’ї.