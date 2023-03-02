Офіційні особи Європейського Союзу та 27 країн-членів блоку обговорюють плани виділення додаткового мільярда євро, а також створення схеми спільних закупівель для прискорення постачання гаубичних артилерійських снарядів, які мають вирішальне значення для протидії російським військам.

Про це повідомляє AP.

Оскільки Україна зіштовхнулася з нестачею боєприпасів для боротьби з Росією, ідею створення плану дій, подібного до того, який був розроблений під час пандемії Covid-19, для закупівлі вакцин, вперше висловила минулого місяця прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас.

За словами офіційного представника ЄС, який безпосередньо знайомий із проєктом, пріоритетом зараз є гарантія швидкого постачання українським збройним силам 155-мм артилерійських снарядів.

ЄС допомагає Україні через свій Європейський фонд миру — фонд, який використовується для відшкодування країнам-членам, які надають зброю, боєприпаси та військову підтримку Україні. Згідно з пропозицією, країни-члени, які негайно нададуть боєприпаси, отримають гарантовану швидку компенсацію та високу суму відшкодування.

Для фінансування проєкту державам-членам потрібно буде використати додатковий мільярд євро після того, як вони вже погодилися в грудні поповнити Європейський фонд миру ще на 2 мільярди євро з можливістю додаткових 3,5 мільярда.

ЄС також заохочуватиме треті країни приєднатися до фонду.

Паралельно Європейське оборонне агентство об’єднає запити держав-членів щодо поповнення запасів і проведе прискорену процедуру прямих переговорів із промисловими постачальниками боєприпасів у Європі.

За словами посадовця, загалом 12 компаній у дев’яти країнах-членах виробляють 155-мм боєприпаси. Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, стимулюватиме їх нарощувати виробництво з гарантіями довгострокового попиту, що зробить проєкт цікавим для них.

План обговорять міністри оборони ЄС наступного тижня, перш ніж міністри закордонних справ і оборони розглянуть його на зустрічі 20 березня. Потім лідери можуть затвердити його під час саміту в Брюсселі 23-24 березня.