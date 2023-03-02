Про це повідомляє AP.
Оскільки Україна зіштовхнулася з нестачею боєприпасів для боротьби з Росією, ідею створення плану дій, подібного до того, який був розроблений під час пандемії Covid-19, для закупівлі вакцин, вперше висловила минулого місяця прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас.
За словами офіційного представника ЄС, який безпосередньо знайомий із проєктом, пріоритетом зараз є гарантія швидкого постачання українським збройним силам 155-мм артилерійських снарядів.
ЄС допомагає Україні через свій Європейський фонд миру — фонд, який використовується для відшкодування країнам-членам, які надають зброю, боєприпаси та військову підтримку Україні. Згідно з пропозицією, країни-члени, які негайно нададуть боєприпаси, отримають гарантовану швидку компенсацію та високу суму відшкодування.
Для фінансування проєкту державам-членам потрібно буде використати додатковий мільярд євро після того, як вони вже погодилися в грудні поповнити Європейський фонд миру ще на 2 мільярди євро з можливістю додаткових 3,5 мільярда.
ЄС також заохочуватиме треті країни приєднатися до фонду.
Паралельно Європейське оборонне агентство об’єднає запити держав-членів щодо поповнення запасів і проведе прискорену процедуру прямих переговорів із промисловими постачальниками боєприпасів у Європі.
За словами посадовця, загалом 12 компаній у дев’яти країнах-членах виробляють 155-мм боєприпаси. Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, стимулюватиме їх нарощувати виробництво з гарантіями довгострокового попиту, що зробить проєкт цікавим для них.
План обговорять міністри оборони ЄС наступного тижня, перш ніж міністри закордонних справ і оборони розглянуть його на зустрічі 20 березня. Потім лідери можуть затвердити його під час саміту в Брюсселі 23-24 березня.
- 1 березня канцлер Олаф Шольц пообіцяв, що Німеччина нарощуватиме виробництво боєприпасів, а також потужності з ремонту зброї, щоб краще підтримувати боротьбу України проти повномасштабного вторгнення Росії.
- Україна, ЄС та НАТО об’єднують зусилля для збільшення обсягів виробництва зброї та боєприпасів для потреб Збройних сил України та поповнення запасів союзників. З цією метою сторони домовилися створити тристоронній координаційний механізм, який синхронізує роботу виробників, тих, хто купує, і урядів.
- В Європейському Союзі 22 країни-учасниці підтримали спільну закупівлю боєприпасів для України. Рішення обговорили у Брюсселі.