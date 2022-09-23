Про це повідомляє Bloomberg.

У повідомленні зазначається, що активне обговорення цього питання почалося після того, як президент РФ Володимир Путін оголосив про “часткову” мобілізацію. Ймовірно, що ця ініціатива стане частиною нового пакету санкцій, запропонованого Європейською комісією.

Обмеження цін призведе до об’єднання ЄС із зусиллями США, спрямованими на те, щоб не допустити різкого зростання вартості нафти та вдарити по доходах Москви.

У виданні зауважили, що цей план стикається з багатьма перешкодами, і не факт, що він матиме позитивний результат. Рішення про санкції вимагають одностайності та є особливо складними в цій ситуації, адже кожен член ЄС має різні енергетичні потреби.

Крім того, представники держав-членів зустрінуться з Єврокомісією на вихідних, щоб обговорити нові санкції, які, крім обмежень цін на нафту, можуть містити у собі додаткові обмежувальні заходи щодо окремих осіб й галузей, таких як технології та предмети розкоші.

“Багато деталей ще необхідно узгодити, зокрема встановити граничну ціну. Також залишається незрозумілим, як таке обмеження буде діяти водночас з ембарго ЄС на російську нафту та забороною на послуги, необхідні для її доставлення, узгодженою раніше цього року”, – йдеться у повідомленні.

Проте у будь-якому випадку існує певна терміновість, оскільки обмеження цін необхідно буде ухвалити до того, як заходи ЄС набудуть чинності 5 грудня.

За словами джерел видання Bloomberg, представники національних урядів у Брюсселі прагнутимуть досягти попередньої домовленості про обмеження цін перед неформальною зустріччю лідерів ЄС, яка відбудеться у Празі 6 жовтня. Проте “одним із найбільших знаків питання” буде Угорщина, адже для ухвалення рішення потрібна одностайність.