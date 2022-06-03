Європейський союз рішуче засудив спрощення процедури надання громадянства РФ мешканцям окупованих Запорізької та Херсонської областей, а також введення рубля і примусовий перехід на російську мову у школах.

Про це йдеться в заяві Верховного представника Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.

Боррель зазначив, що ЄС засуджує укази президента РФ Володимира Путіна від 25 і 30 травня, що спрощують процес надання громадянства мешканцям тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей.

Наголошується, що Євросоюз видані паспорти визнавати не буде. Також Боррель додав, що Європейській союз засуджує і спроби введення російського рубля у якості паралельної валюти з українською гривнею та зміну мови навчання в учбових закладах на тимчасово окупованих територіях.

“Будь-які спроби змінити статус частини території України є явним порушенням міжнародного права, Статуту ООН та Конституції України, вони ще більше підривають суверенітет та територіальну цілісність України й не будуть визнані Європейським Союзом”, — наголосив Боррель.

Він зауважив, що ЄС залишається непохитним у підтриманні незалежності України та її суверенітету й територіальної цілісності. Європейський союз закликає Росію негайно вивести військовий контингент та техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.