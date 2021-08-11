Законопроєкти, які пропонують законодавці ЄС, сигналізують про початок кінця цієї ери секретності з боку компанії Facebook, яка обмежує роботу дослідників на платформі.

Так думку в статті для британської газети Financial Times висловив Ріган Макдональд, директор з суспільної політики некомерційної інтернет-групи Mozilla.

Непрозорість Facebook

Напередодні Facebook вкотре спробувала припинити дослідження громадських інтересів на своїй платформі, закривши особисті акаунти дослідників з Нью-Йоркського університету, які створили Ad Observer, розширення, що проливає світло на політичну рекламу на платформі. Facebook заявила, що діяла через занепокоєння щодо безпеки даних користувачів. Однак Макдональд стверджує, що Mozilla перевіряла конфіденційність і безпеку вихідного коду Ad Observer, і воно виявилося надійним і таким, що заслуговує на довіру.

Фахівець акцентує, що це не перший випадок, коли Facebook обмежує дослідження своєї платформи. Компанія відмовилася від Crowdtangle, своєї власної ініціативи з відстеження контенту, і заблокувала інструменти прозорості від ProPublica і Mozilla у 2019 році.

Пропозиції європейських законодавців

Ініціативи щодо забезпечення прозорості, які покликані змінити поведінку техногігантів як Facebook, вже з’являються в ЄС.

Наразі жваво обговорюється проєкт закону про цифрові послуги, який, за словами Макдональда, сигналізує про початок кінця ери секретності з боку технологічних гігантів.

Документ має на меті досягнення більшої прозорості в питаннях шкоди, пов’язаної з контентом в Інтернеті, що важливо задля ефективних заходів проти розпалювання ненависті та дезінформації. Прозорість має стати не чимось, що платформа обирає, а юридичним зобов’язанням гравців ринку.

Законопроєкт призначений забезпечення дослідження громадських інтересів, що проводяться такими проєктами, як згаданий вище Ad Observer, і їхнього захисту.

Пропонується, аби платформи з рекламними мережами мали публічно розкривати всю інформацію про рекламу і групи, на які вона має націлюватися.

“Постачальники дезінформації та інших форм шкідливого контенту давно використовують цю екосистему для посилення політичних кампаній і націлювання на вразливих користувачів. Зобов’язавши платформи бути відкритими і відвертими щодо цієї інформації, ми можемо краще виявляти загрози для окремих осіб, груп і наших демократій, реагувати на них”, — пише Макдональд.

Документом передбачено правову базу, завдяки якій дослідники зможуть отримати доступ до раніше прихованих даних. Платформи матимуть дозволити дослідникам вивчати, як контент просувається і модерується, чи захищені вразливі спільноти від зловживань і переслідувань тощо.

Законодавці також пропонують запровадити незалежні аудити, спрямовані на те, щоб переконатися, чи справедливо платформи ставляться до дослідників, наскільки відкрито розповідають про свої системи та методи роботи.