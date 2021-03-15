Незважаючи на те, що публічно Європейський союз критикував російську вакцину Sputnik V, з'явилася інформація, що ЄС веде переговори про закупівлі.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дипломатичні та офіційні джерела ЄС.

Офіційний представник ЄС, який веде переговори з виробниками вакцин від імені блоку, повідомив Reuters, що уряди країн-членів розглядають можливість початку переговорів з розробниками Sputnik V. Для початку процесу будуть потрібні запити від чотирьох країн ЄС.

Угорщина і Словаччина вже купили російський препарат, також зацікавлена ​​Чехія. Крім того, офіційний представник ЄС заявив, що Італія розглядає можливість використання найбільшого в країні біореактора з виробництва вакцин на заводі ReiThera недалеко від Риму для виробництва Sputnik V.

ЄС підписав угоди з шістьма західними виробниками вакцин і почав переговори ще з двома. На цю мить він схвалив чотири вакцини, але збої у виробництві забарилися його кампанію з вакцинації, і деякі держави-члени шукають свої власні рішення.

Як пише Reuters, якби Sputnik V потрапив в арсенал вакцин ЄС, це стало б дипломатичним тріумфом для Росії, чия торгівля з блоком протягом багатьох років стримувалася санкціями через анексії Криму та інтервенції на сході України.

Це також може привести до поділу блоку між державами, які категорично проти того, щоб дати Москві якусь перемогу, і тими, хто виступає за.