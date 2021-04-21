Про це пише американська газета The New York Times.

Представлений на брифінгу в Брюсселі проєкт правил встановить обмеження на використання штучного інтелекту в різних сферах діяльності – від безпілотних автомобілів до рішень про наймання людей на роботу, вибір шкіл і виставлення оцінок на іспитах.

Він також буде охоплювати використання ШІ правоохоронними й судовими системами, що визначаються як області “з високим ризиком”, оскільки вони можуть загрожувати безпеці людей або основним правам.

Деякі види використання штучного інтелекту будуть повністю заборонені – в тому числі й розпізнавання осіб в громадських місцях. Хоча будуть і винятки – наприклад, з міркувань національної безпеки.

У проєкті документа також особливо підкреслюється заборона на будь-які спроби створити соціальні рейтинги європейців на основі їхньої поведінки або особистісних якостей.

Видання зазначає, що ці правила матимуть наслідки для великих технологічних компаній, включаючи Amazon, Google, Facebook і Microsoft, які вклали ресурси в розробку штучного інтелекту, а також для багатьох інших компаній, що використовують цю технологію в охороні здоров’я, страхуванні та фінансах. Уряди різних країн, наприклад, використовували версії цієї технології в кримінальному правосудді й розподілі державних послуг.

Минулого року Google попередив, що європейське визначення штучного інтелекту занадто широке і що Брюссель повинен утримуватися від надмірного регулювання цієї вкрай важливої ​​сфери діяльності людства.

Компанії, що порушуватимуть нові правила, можуть зіткнутися зі штрафами в розмірі до 6% від загальносвітових продажів.

Штучний інтелект, при якому машини навчаються самостійно виконувати роботу, вивчаючи величезні обсяги даних, розглядається технологами, керівниками підприємств і урядовими чиновниками, як одна з найбільш революційних технологій у світі.

У ЄС вважають, що в міру того, як системи стають більш складними, стає все важче визначити, чому технологія приймає рішення.

Дослідники підняли етичні питання з приводу використання ШІ, припускаючи, що він може увічнити наявні упередження в суспільстві, порушити конфіденційність або привести до автоматизації більшої кількості робочих місць.

“Що стосується штучного інтелекту, то до нього необхідно виробити довіру. Цими правилами Євросоюзу очолює розробку нових глобальних норм, щоб ШІ можна було довіряти”, – заявила Маргрет Вестагер, виконавча віцепрезидентка Європейської комісії, що займається цифровою політикою ЄС.

Представляючи проєкт правил, Європейський Союз намагається утвердитися в якості найбільш агресивного у світі “сторожового пса” технологічної індустрії. Блок уже прийняв досить жорсткі правила конфіденційності даних, а також обговорює додаткові антимонопольні закони й закони про модерацію контенту.

Очікується, що обговорення та впровадження нових правил щодо штучного інтелекту займе кілька років.

У США також розглядають ризики ШІ. Цього тижня Федеральна торгова комісія застерегла від продажу систем штучного інтелекту, що використовують алгоритми з расовими упередженнями або алгоритмів, які можуть “позбавляти людей можливості працевлаштування, житла, кредиту, страхування або інших пільг”.