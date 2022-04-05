Європейська комісія має намір запровадити проти РФ санкції стосовно енергоносіїв та експорту деякої техніки. Вони можуть торкнутися скорочення доступу до ЄС російським автомобільним і вантажним перевізникам.

Про це повідомляє американське видання The Wall Street Journal.

Запропонована заборона щодо російського вугілля стане першим випадком, коли ЄС блокуватиме імпорт одного з основних російських енергоносіїв. Віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс додав, що країни вже погодилися щодо цієї санкції. Проте деякі урядовці залишаються непевними щодо того, чи треба вводити заборону на імпорт російської нафти та газу. Хоча остання пропозиція поступово посилюється.

“Якщо останні заходи будуть прийняті, увага, ймовірно, (ред. – ЄС) швидко повернеться до того, як скоротити імпорт нафти з Росії. Німеччина заявила, що може припинити імпорт до кінця року, але є тиск, щоб рухатися швидше. Серед ідей, які висунули країни-члени, є мито на імпорт російської нафти для зниження попиту та поетапне нафтове ембарго”, — зазначило видання.

Також країни ЄС розглядають повну заборону на операції з кількома російськими банками. Поки вилучені з мережі фінансових операцій SWIFT три установи РФ, зокрема ВТБ, який є другим за величиною кредитором їхньої країни.

Заборона на російські автомобільні вантажі та морське постачання матимуть два винятки. Перший з них передбачає торгівлю, що має гуманітарну мету, як продукти з ліками, а другий для доставлення викопного палива. Ще йдеться про припинення експорту деяких високотехнологічних машин до Росії, включаючи електричне та транспортне обладнання вартістю близько 10 мільярдів євро. У річному експорті воно становить близько 10,97 мільярда доларів.

Обмеження накладуть на імпорт калію, який використовується для добрив і широко закуповується з Білорусі. Зокрема до чорного списку внесуть більше російських олігархів, вищих чиновників і націляться на деяких членів сім’ї, які мають контроль над сімейними установами та майном. Подібні заходи вже застосували стосовно зятя міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

Якщо пакет санкцій схвалять, то він стане вже п’ятим аналогічним. Спершу країни ЄС думали зосередитися на консолідації та посиленні вже вжитих заходів щодо РФ, проте після побачених звірств у Київській області настрої змінилися.

Валдіс Домбровскіс додав, що блок налаштований рішуче відповісти на вбивство мирних жителів в Україні. За його словами, ЄС повинен “виступити з потужним і надійним пакетом санкцій з огляду на звірства”.