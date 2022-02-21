Європейський Союз погодив рішення про розгортання дорадчо-тренувальної військової місії в України. Тривалі переговори завершилися важливим політичним сигналом про початок співпраці у військовій сфері.

Про це заявили в Міністерстві закордонних справ України.

За словами очільника відомства Дмитра Кулеби, ЄС ухвалив рішення за підсумками засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі. Місію розгорнуть в Україні відсьогодні.

Параметри місії та коли саме її розгорнуть країни-партнери будуть ще уточнювати. Подібний крок від Європейського Союзу є важливим політичним сигналом про збільшення присутності союзників із Заходу на теренах нашої держави.

Зазначимо, що місія буде дорадчо-тренувальною, це означає, що в Україну скерують не бойові підрозділи. За словами міністра закордонних справ, надзвичайно важливо, що ця ініціатива дійшла до свого завершення. Для цього українська сторона довго співпрацювала із друзями з Європейського Союзу.