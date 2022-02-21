Про це заявили в Міністерстві закордонних справ України.
За словами очільника відомства Дмитра Кулеби, ЄС ухвалив рішення за підсумками засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі. Місію розгорнуть в Україні відсьогодні.
Параметри місії та коли саме її розгорнуть країни-партнери будуть ще уточнювати. Подібний крок від Європейського Союзу є важливим політичним сигналом про збільшення присутності союзників із Заходу на теренах нашої держави.
Зазначимо, що місія буде дорадчо-тренувальною, це означає, що в Україну скерують не бойові підрозділи. За словами міністра закордонних справ, надзвичайно важливо, що ця ініціатива дійшла до свого завершення. Для цього українська сторона довго співпрацювала із друзями з Європейського Союзу.
- Нагадаємо, що під посольством Російської Федерації (РФ) у Києві відбулася підтримка політв’язнів Кремля. Учасники акції “Крим. 5-та ранку” встановили інсталяцію у вигляді зламаних дверей, які символізують переслідування журналістів й активістів російськими окупантами.
- Також Рада Європи погодила виділення України макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 мільярда євро. Підтримку ініціювали через постійні загрози безпеці, які викликають значний відтік капіталу, зокрема через російську агресію.
- Також в Європейському Союзі готові до будь-якого можливого розвитку подій на тлі загроз з боку Російської Федерації, водночас продовжують сподіватись на дипломатичний шлях розв’язання питання.