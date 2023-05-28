Європейський Союз засудив угоду укладену між Росією і Білоруссю про розміщення російської тактичної ядерної зброї на території РБ.

Джерело: Reuters.

Напередодні міністр оборони РФ Сергій Шойгу та міністр оборони РБ Віктор Хренін підписали документи про розміщення російської нестратегічної (тактичної) ядерної зброї на території Білорусі.

Шойгу наголосив, що Росія збереже контроль над тактичною ядерною зброєю в разі її розміщення в Білорусі, і заявив, що білоруська авіація тепер здатна нести ядерну зброю.

Своєю чергою, глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель прокоментував розміщення ядерних боєголовок, наголосивши, що “цей крок призведе до подальшої вкрай небезпечної ескалації”.

Також він додав, що це рішення суперечить численним міжнародним угодам та закликав Росію “дотримуватися цих зобов’язань”.

“Білорусь – країна-співучасник незаконного і неспровокованого агресивного повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Ми закликаємо вище керівництво Білорусі негайно припинити підтримку війни, розв’язаної Росією, і скасувати рішення, які можуть лише сприяти посиленню напруженості в регіоні і підірвати суверенітет Білорусі”, – підкреслив Боррель.

Водночас дипломат зауважив, що будь-яка спроба подальшої ескалації конфлікту буде зустрінута “рішучою реакцією”.