Європейський Союз відправить цивільну місію до Молдови, для допомоги у боротьбі з загрозами Росії, після низки повідомлень про те, що Кремль працює над дестабілізацією у колишній радянській республіці.

Про це повідомляє Politico.

На початку тижня Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що місія у межах Спільної політики безпеки та оборони посилить “підтримку Молдови для захисту її безпеки, територіальної цілісності та суверенітету” від Росії.

Офіційні особи підтвердили, що місія буде зосереджена на “управлінні кризою та гібридними загрозами, включаючи кібербезпеку, а також на протидії маніпулюванню іноземною інформацією та втручанню”.

У лютому президент України Володимир Зеленський заявив, що служби безпеки Києва перехопили плани Росії “зламати демократію Молдови та встановити контроль над нею контроль”.

Проєвропейська лідерка країни, президентка Мая Санду, пізніше стверджувала, що “план включав диверсії та військово підготовлених людей, переодягнених у цивільних, для проведення насильницьких дій, нападів на урядові будівлі та захоплення заручників”.

За словами Влада Лупана, колишнього посла Молдови в ООН і професора Нью-Йоркського університету, крок Брюсселя стався після “численних сигналів, що Молдова не зможе самостійно впоратися з операціями російського впливу”.

Він сказав, що тепер місія повинна буде зосередитися на “розповідях про те, чому верховенство права та демократія ЄС приносять повагу та процвітання людям у порівнянні з російською автократичною моделлю”.

Молдова, де проживає 2,6 мільйона осіб, десятиліттями була одним із найближчих союзників Росії, а 1500 російських військових дислоковані в сепаратистському Придністров’ї.

Обрана у 2020 році Санду неодноразово засуджувала Кремль за вторгнення в Україну та закликала вивести його війська з її країни. У червні минулого року лідери ЄС оголосили, що Молдова, як і Україна, отримають статус кандидата, розпочавши процес її вступу, щоб стати новою державою-членом.

Однак Росія все ще зберігає значний контроль над країною, керуючи кількома популярними російськомовними державними ЗМІ та постачаючи майже весь природний газ. Після того, як минулого року російський енергетичний гігант “Газпром” оголосив про підвищення цін, а також перекриття кранів, якщо минулі борги не будуть виплачені в повному обсязі, Молдова, одна з найбідніших країн континенту, звернулася до Брюсселя за підтримкою в диверсифікації своїх поставок.