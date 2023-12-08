ЄС розморозить для Угорщини 10 мільярдів євро – це третина замороженого фінансування. У ЄС запевняють, що це рішення ніяк не пов’язане із шантажем Орбана щодо України.

Про це повідомляє The Guardian.

Неназвані дипломати стверджують, що “розмороження” 10 млрд євро для Угорщини станеться не через “шантаж” прем’єр-міністра Орбана, який неодноразово погрожував заблокувати переговори щодо вступу України до ЄС на саміті лідерів наступного тижня, а через виконання Угорщиною реформ.

“Вперше Угорщина фактично реагує на наші запити, і вона зробила все, що стосується незалежності судової системи, тому гроші будуть вивільнені”, – сказало джерело видання.

Решта фінансування залишатиметься “замороженим” через невідповідність певним критеріям верховенства права.

Водночас угорське громадянське суспільство, а також низка євродепутатів стверджують, що Угорщина не повністю завершила потрібні реформи.

Прем’єр-міністр Бельгії Александер де Кроо вважає, що голова Євроради Шарль Мішель та інші лідери країн ЄС роблять необхідне для того, щоб засідання ради наступного тижня було продуктивним. Він також висловив сподівання, що члени ЄС знайдуть рішення стосовно початку переговорів про вступ України до ЄС.

“У нас були важкі моменти в минулому, і ми завжди знаходили вихід. Вкрай важливо, щоб ЄС продовжував підтримувати Україну як у фінансовому, так і у військовому плані”, – зазначив де Кроо.