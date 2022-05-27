Європа готується до повного припинення імпорту російського газу вже цього року. Плани, які розробляє Європейська комісія, передбачають заходи щодо нормування постачання газу для промисловості.

Про це повідомляє Financial Times.

“ЄС намагається зберігати якомога більше газу і може замінити більшість постачання газу Росії вже цього року. Але доведеться зробити більше, якщо відбудеться повний збій всього постачання”, – повідомила комісарка ЄС з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Також вона зазначила, що у ЄС готуються плани та варіанти розв’язання проблем на випадок непередбачуваних ситуацій.

В ЄС на промисловість припадає 27% споживання газу. А найбільшими споживачами є хімікати, кераміка, харчові продукти та скло. Комісія заявила, що зможе захистити ключові системи постачання харчових продуктів та продуктів для безпеки й здоров’я.

Кадрі Сімсон зауважила, що цього року цілком можливо замінити дві третини російського газу.

Нагадаємо, що російський державний постачальник газу “Газпром” вже скоротив постачання газу до Польщі, Болгарії та Фінляндії через відмову оплачувати рахунки у рублях.