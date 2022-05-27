Про це повідомляє Financial Times.
“ЄС намагається зберігати якомога більше газу і може замінити більшість постачання газу Росії вже цього року. Але доведеться зробити більше, якщо відбудеться повний збій всього постачання”, – повідомила комісарка ЄС з питань енергетики Кадрі Сімсон.
Також вона зазначила, що у ЄС готуються плани та варіанти розв’язання проблем на випадок непередбачуваних ситуацій.
В ЄС на промисловість припадає 27% споживання газу. А найбільшими споживачами є хімікати, кераміка, харчові продукти та скло. Комісія заявила, що зможе захистити ключові системи постачання харчових продуктів та продуктів для безпеки й здоров’я.
Кадрі Сімсон зауважила, що цього року цілком можливо замінити дві третини російського газу.
Нагадаємо, що російський державний постачальник газу “Газпром” вже скоротив постачання газу до Польщі, Болгарії та Фінляндії через відмову оплачувати рахунки у рублях.
- Євросоюз має намір до кінця 2022 року скоротити залежність від російського газу на дві третини. Для цього планується посилити співпрацю з країнами Африки.
- Герман Галущенко наголосив на тому, що Україна має значний потенціал для експорту електроенергії в Європу та розповів про намір України зменшувати споживання газу до рівня власного видобутку і продовжувати перехід на безвуглецеву енергію.
- Польща розірвала угоду на постачання російського газу, яка мала завершитися наприкінці 2022 року. Контракт діяв з 1993 року.