Рада Європи вирішила розширити санкції, запроваджені через дії, спрямовані на підрив територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

Про це повідомили на сайті Ради Європи.

“Рада сьогодні вирішила накласти обмежувальні заходи ще на 8 осіб за активну підтримку дій та впровадження політики, яка підриває або загрожує територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України”, — йдеться в повідомленні.

Відтак до санкційного списку потрапили представники правоохоронних органів — судді, прокурори та силовики — відповідальні за виконання російського законодавства в незаконно анексованому Криму та Севастополі.

Рішенням РЄ санкції застосовано до таких осіб:

Михайло Миколайович Білоусов, суддя Київського районного суду Сімферополя;

Андрій Миколайович Долгополов, голова Київського районного суду Сімферополя;

Євген Сергійович Колпіков, прокурор військової прокуратури Південного військового округу РФ в Ростові-на-Дону;

Магомед Фармановіч Магомедов, слідчий з особливих справ слідчого комітету Росії у Республіці Крим і Севастополі;

Леонід Володимирович Михайлюк, керівник Федеральної служби безпеки (ФСБ) в Криму і Севастополі та регіонального антитерористичного комітету;

Віктор Анатолійович Можелянський, заступник голови Центрального районного суду Сімферополя і колишній суддя Київського районного суду Сімферополя;

Галина Володимирівна Редько, суддя Верховного суду Республіки Крим;

Володимир Миколайович Терентьєв, начальник головного слідчого управління слідчого комітету Росії у Республіці Крим і Севастополі.

“Ці особи ухвалювали упереджені рішення у справах з політичними мотивами та переслідували чи пригнічували противників незаконної анексії Криму та Севастополя”, — йдеться в заяві Ради Європи.

В санкційному списку ЄС вже 185 осіб та 48 суб’єктів господарювання. Санкції, запроваджені у зв’язку з діями, спрямованими на підрив або створення загроз територіальній цілісності України, передбачають замороження активів та заборону на в’їзд до ЄС.