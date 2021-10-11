Про це повідомили на сайті Ради Європи.
“Рада сьогодні вирішила накласти обмежувальні заходи ще на 8 осіб за активну підтримку дій та впровадження політики, яка підриває або загрожує територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України”, — йдеться в повідомленні.
Відтак до санкційного списку потрапили представники правоохоронних органів — судді, прокурори та силовики — відповідальні за виконання російського законодавства в незаконно анексованому Криму та Севастополі.
Рішенням РЄ санкції застосовано до таких осіб:
- Михайло Миколайович Білоусов, суддя Київського районного суду Сімферополя;
- Андрій Миколайович Долгополов, голова Київського районного суду Сімферополя;
- Євген Сергійович Колпіков, прокурор військової прокуратури Південного військового округу РФ в Ростові-на-Дону;
- Магомед Фармановіч Магомедов, слідчий з особливих справ слідчого комітету Росії у Республіці Крим і Севастополі;
- Леонід Володимирович Михайлюк, керівник Федеральної служби безпеки (ФСБ) в Криму і Севастополі та регіонального антитерористичного комітету;
- Віктор Анатолійович Можелянський, заступник голови Центрального районного суду Сімферополя і колишній суддя Київського районного суду Сімферополя;
- Галина Володимирівна Редько, суддя Верховного суду Республіки Крим;
- Володимир Миколайович Терентьєв, начальник головного слідчого управління слідчого комітету Росії у Республіці Крим і Севастополі.
“Ці особи ухвалювали упереджені рішення у справах з політичними мотивами та переслідували чи пригнічували противників незаконної анексії Криму та Севастополя”, — йдеться в заяві Ради Європи.
В санкційному списку ЄС вже 185 осіб та 48 суб’єктів господарювання. Санкції, запроваджені у зв’язку з діями, спрямованими на підрив або створення загроз територіальній цілісності України, передбачають замороження активів та заборону на в’їзд до ЄС.
- Нагадаємо, обмежувальні заходи щодо дій, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, були вперше застосовані ЄС 17 березня 2014 року.
- Також було застосовано секторальні економічні санкції, що діятимуть до 31 січня 2022 року.
- В червні лідери Європейського Союзу під час саміту в Брюсселі дійшли згоди щодо подовження економічних санкцій проти Росії.