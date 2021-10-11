Про це повідомили на сайті Ради Європи.

“Рада сьогодні вирішила накласти обмежувальні заходи ще на 8 осіб за активну підтримку дій та впровадження політики, яка підриває або загрожує територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України”, — йдеться в повідомленні.

Відтак до санкційного списку потрапили представники правоохоронних органів — судді, прокурори та силовики — відповідальні за виконання російського законодавства в незаконно анексованому Криму та Севастополі.

Рішенням РЄ санкції застосовано до таких осіб:

  • Михайло Миколайович Білоусов, суддя Київського районного суду Сімферополя;
  • Андрій Миколайович Долгополов, голова Київського районного суду Сімферополя;
  • Євген Сергійович Колпіков, прокурор військової прокуратури Південного військового округу РФ в Ростові-на-Дону;
  • Магомед Фармановіч Магомедов, слідчий з особливих справ слідчого комітету Росії у Республіці Крим і Севастополі;
  • Леонід Володимирович Михайлюк, керівник Федеральної служби безпеки (ФСБ) в Криму і Севастополі та регіонального антитерористичного комітету;
  • Віктор Анатолійович Можелянський, заступник голови Центрального районного суду Сімферополя і колишній суддя Київського районного суду Сімферополя;
  • Галина Володимирівна Редько, суддя Верховного суду Республіки Крим;
  • Володимир Миколайович Терентьєв, начальник головного слідчого управління слідчого комітету Росії у Республіці Крим і Севастополі.

“Ці особи ухвалювали упереджені рішення у справах з політичними мотивами та переслідували чи пригнічували противників незаконної анексії Криму та Севастополя”, — йдеться в заяві Ради Європи.

В санкційному списку ЄС вже 185 осіб та 48 суб’єктів господарювання. Санкції, запроваджені у зв’язку з діями, спрямованими на підрив або створення загроз територіальній цілісності України, передбачають замороження активів та заборону на в’їзд до ЄС.

  • Нагадаємо, обмежувальні заходи щодо дій, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, були вперше застосовані ЄС 17 березня 2014 року.
  • Також було застосовано секторальні економічні санкції, що діятимуть до 31 січня 2022 року.
  • В червні лідери Європейського Союзу під час саміту в Брюсселі дійшли згоди щодо подовження економічних санкцій проти Росії.