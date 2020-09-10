Про це повідомляється на сайті посольства Ради Європейського союзу.
“Сьогодні Рада вирішила продовжити санкції, спрямовані проти осіб та організацій, які продовжують підривати або загрожувати територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, ще на 6 місяців до 15 березня 2021 року”, – йдеться у повідомленні.
Зокрема, заморожені активи 44 організацій і 175 осіб.
Всі, хто потрапив під санкції, не зможуть в’їхати до Європейського Союзу.
Відзначається, що економічні санкції для РФ діятимуть до 31 січня 2021 року, а для тимчасово окупованих Криму і Севастополя – до 23 червня 2021 року.
- Раніше повідомлялося, що Європейський союз має намір ввести санкції проти 31 чиновника з Білорусі, відповідального за фальсифікацію виборів і розгін протестів.