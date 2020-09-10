Рада Європейського Союзу продовжила на пів року санкції щодо осіб і організацій, які загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.

Про це повідомляється на сайті посольства Ради Європейського союзу.

“Сьогодні Рада вирішила продовжити санкції, спрямовані проти осіб та організацій, які продовжують підривати або загрожувати територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, ще на 6 місяців до 15 березня 2021 року”, – йдеться у повідомленні.

Зокрема, заморожені активи 44 ​​організацій і 175 осіб.

Всі, хто потрапив під санкції, не зможуть в’їхати до Європейського Союзу.

Відзначається, що економічні санкції для РФ діятимуть до 31 січня 2021 року, а для тимчасово окупованих Криму і Севастополя – до 23 червня 2021 року.