Про це повідомляє американське видання Bloomberg.
Євросоюз відтепер зможе надавати Україні зокрема супутникові знімки. Їх можна буде залучати, аби відстежувати переміщення окупаційних сил РФ теренами України для координації Збройних Сил. Такі дані наводить видання із посиланням на власні джерела.
Згідно з процедурою, угода укладається на рік із можливістю продовження. Постійних представників країн ЄС попередили про угоду напередодні під час зустрічі.
Зазначимо, що раніше Україна попросила надання високоякісних супутникових знімків у Японії. Вони б допомогли відбивати ворожі атаки. Їхні дані можуть показувати докладні зображення вдень та вночі, а також через хмари та інші перешкоди в атмосфері.
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