Єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс заявив, що планує обговорити з представниками країн G7 план дій щодо створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Про це мовиться в матеріалі Kyodo News.

За його словами, ЄС прагне притягнути до відповідальності російське керівництво за повномасштабне вторгнення в Україну та окупацію її територій, що є прямим порушенням статуту ООН.

Наголошено, що Міжнародний кримінальний суд потребує направлення від Ради Безпеки ООН, щоб мати право судити Росію за злочин агресії. Однак отримання такого документа є малоймовірним, оскільки, як передбачається, РФ скористається своїм правом вето як один з постійних членів Радбезу.

Нагадаємо, що в березні Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна, а також уповноваженої при президенті Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Вони звинувачуються у незаконній депортації населення та дітей з території України.

Згідно зі словами Рейндерса, Євросоюз спільно з українською судовою владою та МКС розглядає можливість створення спеціального або змішаного трибуналу за участю українських та міжнародних суддів для притягнення Росії до відповідальності за злочин агресії.

Також посадовець додав, що група з 27 членів одноголосно погодила 10 пакетів санкцій проти Росії і об’єдналася “з такою ж одностайністю” щодо воєнних злочинів Кремля.

“Ми продовжимо обговорювати це питання під час зустрічі з G7, щоб зрозуміти, який рівень “одностайності” щодо цього питання ми маємо. Проте я скажу чесно, що з початку війни ми доклали неабияких зусиль для збереження єдності на європейському рівні”, – прокоментував він.

Повідомляється, що зустріч міністрів юстиції країн G7 відбудеться 7 липня в Токіо.