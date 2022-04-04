Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після телефонної розмови з Президентом України Володимиром Зеленським.
Урсула фон дер Ляєн висловила співчуття Президенту України у зв’язку з масовими вбивствами українців, про які стало відомо після звільнення тимчасово окупованих територій.
За її словами, потрібна глобальна реакція. Між Євроюстом і Міжнародним кримінальним судом тривають переговори щодо об’єднання зусиль і того, щоб Суд став частиною спільної слідчої групи.
Такий скоординований підхід з боку української влади, ЄС, його держав-членів та відомств, а також Міжнародного кримінального суду дозволить збирати, аналізувати та обробляти докази якнайповнішим та ефективним способом.
Роботу зі сторони ЄС буде координувати комісар юстиції Дідьє Рейндерс, а Єврокомісія забезпечить усю необхідну технічну і фінансову підтримку.
- Нагадаємо, після звільнення Київської області від російських окупантів і заходу туди журналістів, світ шокувала картина, яка панувала в ще нещодавно квітучому місті. Зруйновані будинки, знищені автомобілі, розбиті дороги та техніка, але найстрашніше – сотні тіл місцевих жителів.
- Водночас у російських ЗМІ почали відкрито закликати до етнічних чисток на території України. Вони закликають до масових репресій та називають українців “антиросійською конструкцією”.
- Своєю чергою США попросять Генеральну Асамблею ООН відсторонити РФ від Ради з прав людини, заявила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.