Європейський Союз створив з Україною спільну слідчу групу для збору доказів та розслідування воєнних злочинів і злочинів проти людства та готовий посилити ці зусилля, направивши слідчі групи на місця, щоб підтримати українську прокуратуру. Євроюст і Європол готові допомогти.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після телефонної розмови з Президентом України Володимиром Зеленським.

Урсула фон дер Ляєн висловила співчуття Президенту України у зв’язку з масовими вбивствами українців, про які стало відомо після звільнення тимчасово окупованих територій.

За її словами, потрібна глобальна реакція. Між Євроюстом і Міжнародним кримінальним судом тривають переговори щодо об’єднання зусиль і того, щоб Суд став частиною спільної слідчої групи.

Такий скоординований підхід з боку української влади, ЄС, його держав-членів та відомств, а також Міжнародного кримінального суду дозволить збирати, аналізувати та обробляти докази якнайповнішим та ефективним способом.

Роботу зі сторони ЄС буде координувати комісар юстиції Дідьє Рейндерс, а Єврокомісія забезпечить усю необхідну технічну і фінансову підтримку.