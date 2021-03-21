«ЄС» сподівається на вибачення Геращенка за звинувачення на адресу Порошенка

Про це йдеться в заяві на Facebook-сторінці ЄС.
“Пандемія коронавірусу не означає, що параною не слід лікувати. Саме так у “Європейській Солідарності” оцінюють заяви окремих екстравагантних представників влади, ніби за сутичками на Банковій під час акцій протесту стоїть Петро Порошенко”, – йдеться у повідомленні.
Водночас у “ЄС” зазначили, що “наявність параної не означає, що за поширення брехні не треба вибачатися”. “Сподіваємося, у пана Геращенка вистачить волі та совісті спростувати дезінформацію”, – додали у політичний силі.
Також “Європейська солідарність” підкреслила, що виступаючи проти політичного переслідування опонентів влади, “ми рішуче засуджуємо наругу над державними символами”.
У суботу, 20 березня, до дня народження ув’язненого одеського активіста Сергія Стерненка його прихильники влаштували акцію протесту під стінами Офісу президента. На будівлі ОПУ залишили надписи фарбою “A.C.A.B.”, “Волю” та “ЛОХ”.
Учасники акції палили фаєри та кидали їх на будівлю ОПУ.
Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що протестувальники на Банковій в суботу намагалися спровокувати кровопролиття. На його думку, зацікавленим у провокаціях і насильстві під час протестів на підтримку активіста Сергія Стерненка є п’ятий президент України Петро Порошенко.
Офіс Президента оцінив пошкодження будівлі після вчорашньої акції протесту у майже два мільйони гривень.
Єлісей Ходоловський, співзасновник громадської ініціативи “Києве, мий”, порахував, що вартість прибирання території та фасадів Офісу президента після учорашньої акції протесту коштуватиме приблизно 80 тисяч гривень, а не два мільйони.
- #Букви розповідали, як на Банковій пройшла акція на підтримку Стерненка.