ЄС спрямує до Литви вертольоти через потік білоруських мігрантів

Європейський союз спрямує до Литви вертольоти для контролю кордону з Білоруссю.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа у Twitter.

Зазначається, що безпеку на литовсько-білоруському кордоні вирішили посилити через наплив нелегальних мігрантів.

За словами президента, Литва обговорила з Європейським агентством прикордонної та берегової охорони Frontex вирушення на східний кордон Євросоюзу прикордонників, перекладачів, прикордонних патрулів і вертольотів.

W/head of @Frontex Fabrice Leggeri today discussed additional forces to be sent to strengthen 🇱🇹 border control and surveillance & manage flows of illegal migrants through eastern 🇪🇺 border:

📌border guards

📌interpreters

📌border patrols

📌helicopters

Thank you @Frontex! pic.twitter.com/F2yIOjGhUY — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) July 10, 2021

У Frontex підтвердили, що вже з наступного тижня планують збільшити у понад два рази масштаби своєї присутності у регіоні.

“Ми готові посилити рівень підтримки й розмістити більше персоналу та обладнання. Ми прискорюємо і підсилюємо те, що вже було заплановано. І в тісній співпраці з литовською владою ми розробляємо операцію зі швидкого втручання у ситуацію на кордоні”, – заявив директор Frontex Фабріс Леджері.

У п’ятницю, 2 липня, уряд Литви оголосив надзвичайну ситуацію, призначивши керівником з НС міністра внутрішніх справ Агне Білотайте. Це зробили з метою прискорення координації дій та мобілізації спроможності, а також використання урядового резерву.