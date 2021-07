ЄС спрямує до Литви вертольоти через потік білоруських мігрантів

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа у Twitter.

Зазначається, що безпеку на литовсько-білоруському кордоні вирішили посилити через наплив нелегальних мігрантів.

За словами президента, Литва обговорила з Європейським агентством прикордонної та берегової охорони Frontex вирушення на східний кордон Євросоюзу прикордонників, перекладачів, прикордонних патрулів і вертольотів.

W/head of @Frontex Fabrice Leggeri today discussed additional forces to be sent to strengthen 🇱🇹 border control and surveillance & manage flows of illegal migrants through eastern 🇪🇺 border:

📌border guards

📌interpreters

📌border patrols

📌helicopters

Thank you @Frontex! pic.twitter.com/F2yIOjGhUY

— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) July 10, 2021