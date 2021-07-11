ЄС спрямує до Литви вертольоти через потік білоруських мігрантів

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа у Twitter.
Зазначається, що безпеку на литовсько-білоруському кордоні вирішили посилити через наплив нелегальних мігрантів.
За словами президента, Литва обговорила з Європейським агентством прикордонної та берегової охорони Frontex вирушення на східний кордон Євросоюзу прикордонників, перекладачів, прикордонних патрулів і вертольотів.
W/head of @Frontex Fabrice Leggeri today discussed additional forces to be sent to strengthen 🇱🇹 border control and surveillance & manage flows of illegal migrants through eastern 🇪🇺 border:
📌border guards
📌interpreters
📌border patrols
📌helicopters
Thank you @Frontex! pic.twitter.com/F2yIOjGhUY
— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) July 10, 2021
У Frontex підтвердили, що вже з наступного тижня планують збільшити у понад два рази масштаби своєї присутності у регіоні.
“Ми готові посилити рівень підтримки й розмістити більше персоналу та обладнання. Ми прискорюємо і підсилюємо те, що вже було заплановано. І в тісній співпраці з литовською владою ми розробляємо операцію зі швидкого втручання у ситуацію на кордоні”, – заявив директор Frontex Фабріс Леджері.
У п’ятницю, 2 липня, уряд Литви оголосив надзвичайну ситуацію, призначивши керівником з НС міністра внутрішніх справ Агне Білотайте. Це зробили з метою прискорення координації дій та мобілізації спроможності, а також використання урядового резерву.
- 2 липня невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що доручив прикордонним військам повністю закрити кордон з Україною через “велику кількість зброї, яка надходить з України”.
- Перед тим Лукашенко заявив, що країна не прийматиме літаки з України.