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ЄС спрямує до Литви вертольоти через потік білоруських мігрантів

Європейський союз спрямує до Литви вертольоти для контролю кордону з Білоруссю.

Неділя, 11 липня 2021, 19:56

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа у Twitter.

Зазначається, що безпеку на литовсько-білоруському кордоні вирішили посилити через наплив нелегальних мігрантів.

За словами президента, Литва обговорила з Європейським агентством прикордонної та берегової охорони Frontex вирушення на східний кордон Євросоюзу прикордонників, перекладачів, прикордонних патрулів і вертольотів.

У Frontex підтвердили, що вже з наступного тижня планують збільшити у понад два рази масштаби своєї присутності у регіоні.

“Ми готові посилити рівень підтримки й розмістити більше персоналу та обладнання. Ми прискорюємо і підсилюємо те, що вже було заплановано. І в тісній співпраці з литовською владою ми розробляємо операцію зі швидкого втручання у ситуацію на кордоні”, – заявив директор Frontex Фабріс Леджері.

У п’ятницю, 2 липня, уряд Литви оголосив надзвичайну ситуацію, призначивши керівником з НС міністра внутрішніх справ Агне Білотайте. Це зробили з метою прискорення координації дій та мобілізації спроможності, а також використання урядового резерву.

Теги: Білорусь, вертоліт, мігранти, Литва

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