Про це повідомляє Augsburger Allgemeine.

Як заявила єврокомісар з питань охорони здоров’я Стелла Кіріакідес, тепер вакцина не буде проходити весь процес затвердження, якщо виробник удосконалив її на основі попереднього препарату.

“Ми розглянули процес спільно з Європейським агентством з лікарських засобів. І ми вирішили, що вакцина, яку виробник удосконалив на основі попередньої вакцини для боротьби з новими мутаціями, більше не повинна проходити весь процес затвердження. Тому швидше можна буде мати в наявності відповідні вакцини, які теж будуть безпечними “, – сказала Кіріакідес.

Кіріакідес додала, що паралельно з вакцинами в ЄС також ведуть переговори з виробниками над розробкою відповідних ліків, але вона поки не готова говорити про дати випуску.

Про розробку вакцин, адаптованих до боротьби з південноафриканським штамом COVID-19 вже заявили американська біотехнологічна компанія Moderna і британсько-шведська AstraZeneca.