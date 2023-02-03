Країни-члени Європейського Союзу та G7 запроваджують граничні ціни на російські нафтопродукти.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що в ЄС повинні продовжувати позбавляти Росію засобів для ведення війни проти України.

Заборона ЄС на імпорт російських нафтопродуктів набуде чинності у неділю: “Разом із “Великою сімкою” ми встановлюємо граничні ціни на ці продукти, скорочуючи доходи Росії та забезпечуючи стабільність світових енергетичних ринків”, — сказала Урсула фон дер Ляєн.

Раніше пресслужба шведського головування в Раді ЄС написала, що постійні представники країн союзу вже погодили стелю цін на російські нафтопродукти.

“Посли ЄС сьогодні схвалили граничні ціни на нафтопродукти перед остаточним ухваленням Радою ЄС. Важлива угода в рамках подальшої відповіді ЄС та партнерів на російську агресію проти України”, — йшлося в повідомленні у Twitter.

Нагадаємо, що також Урсула фон дер Ляєн повідомила, що обсяг санкції в межах десятого обмежувального пакета проти РФ становитиме 10 мільярдів євро.