Фракції "Європейської Солідарності" та "Голосу" виступили з вимогою негайно звільнити заступника голови делегації України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Вітольда Фокіна.

Про це повідомила в Facebook співголова фракції “ЄС” у парламенті Ірина Геращенко.

Як повідомлялося раніше, сьогодні на засіданні комітету Верховної Ради з питань організації державної влади заступник голови делегації України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Вітольд Фокін заявив, що не впевнений у тому, що на Донбасі ведеться війна між Україною і Росією.

“Стосовно війни… Я не політик. Зробити якесь визначення цього я не можу. Бо жодного підтвердження того, що там війна між Україною і Росією, поки не бачив”, — сказав Фокін.

У зв’язку з цією заявою фракції “Європейської Солідарності” та “Голосу” виступили з вимогою негайно звільнити Фокіна з ТКГ.

“Європейська Солідарність” разом з колегами з “Голосу” звернулися до Офісу президент з вимогою негайного звільнення Фокіна з ТКГ. Після сьогоднішніх маразматичних і зрадницьких заяв цього радянського політичного пенсіонера, що він і досі не бачить війни РФ проти України на Донбасі, ми вимагаємо звільнити його негайно і порушити кримінальну справу, бо це ст. 111 КК — державна зрада”, — написала Геращенко.

Також Геращенко додала фото депутатського запита, підписаного кількома десятками нардепів. У ньому депутати вимагають вивести Фокіна зі складу ТКГ через його заяви у ЗМІ, в яких він називав бойовиків “повстанцями”, підтримував амністію представників незаконних збройних формувань тощо.

Коли Фокін з’явився у ТКГ?

30 липня президент України Володимир Зеленський офіційно призначив Леоніда Кравчука головою української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) на переговорах щодо Донбасу.

3 серпня Леонід Кравчук, новий голова делегації у Тристоронній контактній групі з питань Донбасу, провів першу зустріч з командою. На ній був присутній перший прем’єр Вітольд Фокін.

18 серпня Володимир Зеленський увів до складу делегації України для участі у Тристоронній контактній групі колишнього прем’єр-міністра Вітольда Фокіна.

Кравчук неодноразово розповідав, що його та Фокіна запросили до Офісу президента, аби запропонувати увійти до ТКГ в один день.

13 вересня співачка і модель Маша Фокіна заявила, що її дід Вітольд Фокін став першим заступником глави української делегації у тристоронній контактній групі після того, як вона познайомила його з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком. Сам Фокін запевнив, що не пам’ятає, коли познайомився з очільником Офісу Зеленського Андрієм Єрмаком.

Скандальні заяви Фокіна

Раніше #Букви розповідали, хто такий Вітольд Фокін, та пригадували його заяви щодо ситуації на Донбасі, в Криму, ставлення до уряду Гройсмана та Володимира Зеленського тощо, які він озвучував до призначення у ТКГ.

Ставши першим заступником голови української делегації Фокін дав ще ряд скандальних інтерв’ю. В них він, серед іншого, фактично виправдував окупацію Криму Росією.

“Є ще одна версія, і я схильний думати, що вона серйозна. Адже чому американські авіаносці увійшли в Середземне море, пройшли Дарданелли і Босфор? Є версія, що якби Росія не захопила в той час Крим, то цілком можливо, вона б втратила Крим навічно, бо прийшли б сюди американці. А Росію потрібно зрозуміти: у неї там флот”, – сказав Фокін.

Також Фокін заявляв, що виступає за надання особливого статусу всій території Донбасу і за загальну амністію.

Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов відреагував через це закликав відкликати Фокіна з ТКГ.

До негайного звільнення Вітольда Фокіна з Тристоронньої контактної групи закликала і “Європейська Солідарність”.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що висловлювання представника Фокіна є провокаційними і спекулятивними.

А Офіс президента, голова делегації Кравчук та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відхрестилися від цих заяв, наголошуючи, що вони — особиста думка експрем’єра.

Днями Фокін заявляв, що конфлікт на сході почався через мовне питання, а “мовний закон” — суперечить Конституції.

Також Фокін виступив за створення тимчасового уряду на Донбасі задля проведення виборів на окупованих територіях.